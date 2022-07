am 19.07.2022 - 08:41 Uhr

Wo Sat.1 noch vor wenigen Wochen mit "Birgits starke Frauen" auf Spartensender-Niveau abgerutscht war, konnte der Sender in dieser Woche einen schönen Quoten-Erfolg feiern: Die Neuauflage von "Mein Mann kann" überzeugte zum Auftakt mit guten Quoten und verfehlte in der Zielgruppe die Marke von zehn Prozent Marktanteil nur knapp. Durchschnittlich 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten für 9,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Damit musste sich "Mein Mann kann" um 20:15 Uhr nur "Wer wird Millionär?" geschlagen geben, das auf 12,1 Prozent kam. Insgesamt erreichte die Sat.1-Show mit Daniel Boschmann zum Auftakt im Schnitt 1,28 Millionen Personen, die 5,6 Prozent Marktanteil entsprachen. Die anschließende Doku-Reihe "So geht Liebe - Das Liebesglück der Promis" konnte den erfolgreichen Vorlauf jedoch nicht für sich nutzen und fiel anschließend auf nur 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück.

Durchweg schwach verlief der Montagabend derweil erneut für ProSieben, wo "Grey's Anatomy" mit 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern enttäuschte und in der Zielgruppe nicht über schwache 6,4 Prozent hinauskam. "Seattle Firefighters" bewegte sich danach mit 6,1 Prozent auf ähnlichem Niveau, ehe zwei Folgen von "Prodigal Son" danach auf 4,9 und 4,2 Prozent zurückfielen. Weil auch tagsüber meist nicht allzu viel zu holen war, startete ProSieben mit einem Tagesmarktanteil von nur 6,6 Prozent nur mäßig in die neue Woche.

Sat.1 lag dagegen mit guten 8,0 Prozent zusammen mit Vox auf dem zweiten Rang hinter RTL. Bei Vox war es "Goodbye Deutschland", das am Abend einmal mehr überzeugte. Drei Folgen der Auswanderer-Doku erzielten in der Primetime Werte zwischen 8,1 und 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ebenfalls zufrieden kann man bei RTLzwei sein, wo "Bella Italia - Camping auf Deutsch" mit 800.000 Zuschauenden und 6,8 Prozent Marktanteil überzeugte. Bei Kabel Eins wiederum sorgte "Batman Begins" mit 6,2 Prozent für einen guten Start in die "Superhelden-Woche".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV