am 19.07.2022 - 08:57 Uhr

Überraschend stark haben die "Tagesthemen" am Montagabend beim jungen Publikum abgeschnitten. Mit durchschnittlich 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren konnte das Nachrichtenmagazin den zuvor gezeigten Spielfilm "Lindenberg! Mach dein Ding" deutlich in den Schatten stellen. Der Marktanteil lag bei starken 13,4 Prozent und fiel damit fast genauso hoch aus wie beim Gesamtpublikum, wo 2,52 Millionen Personen für 14,0 Prozent Marktanteil sorgten.

Gegen derart starke "Tagesthemen" blieb dann auch "RTL Direkt" chancenlos: Das Magazin kam nicht über 8,5 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus, obwohl "Wer wird Millionär?" den erfolgreichen Vorlauf bot. 3,14 Millionen Menschen entschieden sich im Schnitt ab 20:15 Uhr für das RTL-Quiz mit Günther Jauch, der Lindenberg-Film im Ersten lag mit 2,69 Millionen sowie 11,7 Prozent Marktanteil klar dahinter.

Meistgesehene Sendung um 20:15 Uhr war jedoch eine Krimi-Wiederholung: "Sarah Kohr - Schutzbefohlen" brachte es im ZDF auf 3,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 15,8 Prozent Marktanteil entsprachen. Dazu kommt, dass das "heute-journal" anschließend nahezu stabil blieb und 3,55 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt. Beim jungen Publikum konnte "Sarah Kohr" allerdings nicht allzu viel reißen und blieb bei schwachen 4,3 Prozent Marktanteil hängen. Zum Vergleich: "Lindenberg!" punktete mit guten 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Mit Blick auf die junge Altersgruppe lag ZDFneo am Montagabend übrigens zunächst nur knapp hinter dem Hauptprogramm: Zwei Folgen von "Inspector Barnaby" überzeugten mit Marktanteilen von 3,4 und 3,5 Prozent. Zudem lief's auch beim Gesamtpublikum richtig gut: 1,58 Millionen Personen schalteten um 20:15 Uhr ein, ehe die zweite Folge noch 1,41 Millionen erreichte und auf stolze 7,6 Prozent Marktanteil kam. Für den ARD-Spartensender One waren solche Zahlen zum Start in die Woche dagegen nicht drin: Dort fiel die spanische Serie "Arde Madrdid" zeitweise auf nur 10.000 Zuschauende zurück, bei den Jüngeren war der Marktanteil nach 21 Uhr gar nicht messbar.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV