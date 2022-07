RTL wird Mitte August gleich zwei Comedy-Bühnenprogramme ausstrahlen. Den Anfang macht Mario Barth, der am Samstag, den 13. August um 20:15 Uhr mit "Männer sind Schweine - Frauen aber auch 2.0" zu sehen sein wird. Mit der Show auf der Berliner Waldbühne feiert Barth nun schon seit 20. Bühnenjubiläum mit einem Reload seiner allerersten Bühnenshow. RTL verspricht "Lachen nonstop bei Bilderbuchwetter".

Eine Art Gegenprogramm dazu gibt es am Freitag, den 19. August zu sehen, wenn RTL um 22:30 Uhr das Bühnenprogramm "PussyNation" von Carolin Kebekus zeigt. Im Anschluss an "Lego Masters" widmet sich Kebekus den Absurditäten unserer Zeit - "über und unter der Gürtellinie", wie es in der Beschreibung des Senders heißt. Zwar soll vor allem viel gelacht werden, doch in "PussyNation" werde auch alltäglicher Sexismus angeprangert.

Abseits der Comedy hat RTL unterdessen ein weiteres "Stern TV Spezial" in Aussicht gestellt: Am Donnerstag, den 18. August widmet sich der Sender über drei Stunden hinweg dem Thema "Fremde Welten - Tierretter im Einsatz" und erzählt etwa von verwaisten Orang-Utas in Borneo und einem Wildhüter, der mit einer Löwin lebt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV