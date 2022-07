© RTLzwei

Kabel Eins startete derweil auf dem Sendeplatz, der zuletzt "9-1-1" beheimatete, die amerikanische Serie "Superman & Lois", die sich zumindest mit der Premierenfolge gut schlug. 4,9 Prozent Marktanteil erzielte der Sender bei den Umworbenen. Es schauten insgesamt rund 380.000 Personen zu – davon etwa 180.000 14- bis 49-Jährige. Zwei weitere Episoden der Serie, gestartet um 21:35 und 22:40 Uhr, kamen dann auf 3,7 und 3,9 Prozent. Interessant ist die Reichweitenentwicklung: Die Gesamt-Sehbeteiligung sank mit Folge zwei auf 350.000, um dann am späteren Abend auf 430.000 zu steigen. Bei den Umworbenen blieben die Werte mit 160.000 hingegen stabil.



Vox setzte – ebenfalls vier Stunden lang – auf die Dokumentation "Ich bin Besonders", die sich mit 4,8 Prozent Marktanteil ebenfalls unterhalb des RTLzwei-Niveaus ansiedelte. Im Schnitt schauten hier rund 460.000 Personen ab drei Jahren zu. Auch mehrere Sender der so genannten dritten Generation schnitten am Samstagabend sehr gut ab. Bei sixx schaffte es die Flipping-Sendung "Fixer Upper" auf bis zu drei Prozent in der Zielgruppe (ab 21:20 Uhr), "Ein Königreich für ein Lama" sicherte dem Disney Channel zur besten Sendezeit schöne 2,6 Prozent.



570.000 Menschen ab drei Jahren sahen ab 20:15 Uhr zudem bei ZDFneo "Mörderischer Zweifel", was 2,8 Prozent Marktanteil insgesamt und 2,4 Prozent bei den Jungen nach sich zog. Schwächer als in den sehr starken Vorwochen lief am Vorabend indes "Böhmi brutzelt": Nur 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich linear für die Episode mit Salwa Houmsi. Daraus resultierten 0,8 gesamt und 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährige.

Luft nach oben hatten zudem drei "Agatha Christie"-Folgen bei RTL Up, die zwischen 20:15 und 22:50 Uhr auf zwischen 1,0 und 1,3 Prozent kamen und bei den Umworbenen 0,7 oder 0,8 Prozent Marktanteil einfuhren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV