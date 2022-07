In Leipzig feierte Florian Silbereisen in einer über dreieinhalbstündigen Live-Show, die vom Ersten übertragen wurde, "Das große Schlagercomeback.2022" – inklusiv eines rund halbstündigen Auftritts von Helene Fischer ganz am Ende des Abends. Und die Show war nochmal erfolgreicher als "Die große Schlagerstrandparty" zwei Wochen zuvor. Die Reichweiten stiegen um rund 300.000 auf diesmal 4,93 Millionen, ermittelt wurden tolle 24,1 Prozent. Heißt: Nahezu jeder vierte Fernsehende sah die ARD-Sendung. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete das Format bei 13,1 Prozent. 0,54 Millionen Menschen dieses Alters schauten zu – die Reichweite war damit identisch mit der bei "Schlag den Star" gemessenen, die ProSieben-Show holte nur wegen der längeren Sendezeit eine bessere Quote.

Im ZDF punktete am Vorabend eine 45 Minuten lange "Lena Lorenz"-Ausgabe mit guten 14 Prozent insgesamt, danach liefen Vorberichte und das EM-Spiel Frankreich gegen Niederlande im Rahmen der Fußball-Frauen-EM. 3,87 Millionen Menschen sahen das um 21 Uhr gestartete Match (18,6%). Fußball zeigte auch Das Erste am Samstag.

Anlässlich des Saisonstarts in Liga drei lief ab 14:03 Uhr die Partie zwischen Dresden und 1860 München und somit ein Duell, bei dem viel Tradition mitschwang. Mit nur 8,5 Prozent Marktanteil insgesamt hielt sich das Interesse jedoch schwer in Grenzen – 0,82 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein.

Gefragter war ab 16 Uhr dann die Tour de France: 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten dem Ersten gute 12,0 Prozent Marktanteil, auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 10,3 Prozent ziemlich rund. Gefragt war indes auch das ZDF am Samstagnachmittag. Eine um 13:45 Uhr gestartete Wiederholung eines "Rosamunde Pilcher"-Films kam auf gute 16,5 Prozent Marktanteil. 1,57 Millionen Menschen schauten zu – fast alle waren jedoch nicht zwischen 14 und 49 Jahre alt. In dieser Altersklasse sammelte die Produktion gerade einmal rund 60.000 Personen ein (2,8%).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV