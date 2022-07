am 26.07.2022 - 11:11 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone am ehesten jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Das Erste hat am Montagabend mit der Komödie "Der Vorname" nur in der ersten halben Stunde die Spitzenposition in den Vodafone-Haushalten verteidigen können. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg - bedingt durch einige Werbepausen-Umschalter von "Wer wird Millionär?" - fiel der Spielfilm hinter RTL und den ZDF-Krimi "Unter anderen Umständen" zurück. Letztlich lieferten sich die drei Sender jedoch ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.

Nahezu zeitgleich waren im weiteren Verlauf des Abends schließlich die "Tagesthemen" und das "heute-journal" zu sehen, die beide jedoch über die halbe Stunde hinweg einigermaßen im Gleichschritt an Reichweite verloren. Ab 21:45 Uhr schlug dafür vor allem die Stunde von Günther Jauch: Mit dem Ende der beiden Filme hatte "Wer wird Millionär?" seine stärkste Phase und lag zu diesem Zeitpunkt deutlich vor den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern.

Über den Abend hinweg konnte zudem "Goodbye Deutschland" deutlich zulegen: Nach 22:15 Uhr war die Vox-Dokusoap laut AdScanner-Messung in den Vodafone-Haushalten sogar zeitweise Marktführer - zumindest für ein paar Minuten. Und auch bei Sat.1 kann man sich über einen kleinen Aufwärtstrend der Neuauflage von "Mein Mann kann" freuen. Begonnen hatte der Abend für die Show zunächst aber noch ziemlich verhalten - auf Augenhöhe mit RTLzwei. Erst allmählich gelang es, weiteres Publikum für die Sendung einzusammeln. Im Gegensatz zu ProSieben, wo die US-Serien den Sender auf den letzten Platz der acht Vollprogramme katapultierten.

© AdScanner

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch?