In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Storck hat am Dienstag gleich zwei Produkte großflächig im deutschen Fernsehen beworben. Jeweils mehr als 80 Mal flimmerten die Werbespots für den Knoppers NussRiegel und die Lachgummis von Nimm2 über die Bildschirme. Dabei gab's viel Aufmerksamkeit: Mit einem XRP von 72,85 beziehungsweise 67,95 belegten die beiden Süßigkeiten die Plätze acht und neun im AdScanner-Ranking.

Auffällig: Zum überwiegenden Teil liefen die Storck-Spots bei Sendern von RTL Deutschland, was in diesem Fall jedoch reichte, um viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu erreichen. Die Nimm2 Lachgummis wurden nur in ganz geringem Maße bei ProSieben beworben, beim Knoppers NussRiegel verzichtete Storck sogar komplett auf Werbung im Umfeld von ProSieben - einzig einige Spots entfielen auf ProSieben Maxx.

Anders ging dagegen Lidl vor: Der Discounter streute seine Werbespots sehr breit - vereinzelt warb der Konzern dabei auch im Ersten. Am häufigsten schaltete Lidl seine Werbung jedoch in Sat.1, gefolgt von RTL, wo unterm Strich dann auch die meisten XRP-Punkte eingesammelt wurde. Alles in allem belegte Lidl mit einem starken XRP von 134,29 den ersten Platz im AdScanner-Ranking. Erfolgreicher war der Discounter mit seiner TV-Werbung zuletzt vor mehr als drei Monaten.

© AdScanner

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Aber auch Check24 Travel erreichte mit einem XRP von 129,34 eine große Reichweite im Fernsehen. 190 Check24-Spots liefen am Dienstag - deutlich mehr als vom Konkurrenten booking.com, der mit einem XRP von 89,43 aber ebenfalls noch in die Top 5 vordringen konnte.