Es scheint, als hätten die Privatsender die Stärke der Frauenfußball-EM völlig unterschätzt. Anders ist es jedenfalls kaum zu erklären, dass am Mittwochabend sowohl RTL als auch ProSieben und Sat.1 mit Erstausstrahlungen gegen das Halbfinale ins Rennen zogen. Weniger überraschend ist dagegen, dass es gleich überall neue Quoten-Tiefstwerte setzte. Zwar lockte "Die Bachelorette" bei RTL am Abend vor dem Finale insgesamt 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher und damit ähnlich viele wie zuletzt, doch in der Zielgruppe fiel der Marktanteil mit nur 7,5 Prozent so schlecht aus wie noch nie.

Auch "TV total" schmierte mit der letzten Folge vor der Sommerpause kräftig ab: Waren zuletzt wieder bis zu 14,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin, so verzeichnete die Comedyshow in dieser Woche nur 8,6 Prozent und damit den schlechtesten Wert seit dem Comeback. Insgesamt zählte "TV total" um 20:15 Uhr nur 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe "Blamieren oder Kassieren? XL" danach mit 540.000 Personen vollends unter die Räder geriet. Das Quiz mit Elton enttäuschte zudem bei den 14- bis 49-Jährigen mit gerade mal noch 4,4 Prozent Marktanteil - gegenüber der Vorwoche wurde der Wert damit nahezu halbiert.

Marktanteils-Trend: Blamieren oder Kassieren? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Nichts zu holen gab es außerdem für Sat.1, wo "Paar Love" nach der Erholung der vergangenen Woche diesmal nur 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr und somit ebenfalls so schwach war wie nie zuvor. Genau eine Million Menschen schalteten im Schnitt ein, um die Kuppelshow mit Ralf Schmitz zu sehen. Angesichts dieses mageren Vorlaufs gab es dann auch für die neue Sketchcomedy "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah" nichts zu holen: 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sind das magere Ergebnis. Kaum besser erging es RTL und ProSieben am späten Abend: Während "Stern TV" mit 4,9 Prozent enttäuschte, schaffte "Balls" bei ProSieben nicht mal mehr vier Prozent.

Dass es noch schlechter geht, bewies derweil Vox mit der Krimiserie "Meiberger - Im Kopf des Täters". Schon um 20:15 Uhr waren nur 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin, eine Stunde später fiel die Serie gar auf miese 1,5 Prozent. Nur 660.000 Menschen waren zu diesem Zeitpunkt noch dabei. Besser lief's in der Zielgruppe mit internationalen Filmen: So kam RTLzwei mit "Die Bestimmung - Divergent" auf immerhin 4,2 Prozent, während Kabel Eins mit "Full Metal Jacket" sogar 4,7 Prozent schaffte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV