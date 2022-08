am 01.08.2022 - 08:45 Uhr

Aus sportlicher Sicht blieb das Happy End für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei dieser Europameisterschaft letztlich aus, nach Verlängerung musste sich das deutsche Team den Engländerinnen geschlagen geben. Doch das Turnier war beste Werbung für den Frauen-Fußball im Allgemeinen - und stieß auf mehr Interesse denn je.

Am Sonntagvorabend verfolgten im Schnitt 17,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Finale inklusive Verlängerung im Ersten - nochmal rund 5,7 Millionen mehr als beim Halbfinale gegen Frankreich. Fast zwei von drei Personen, die während dieser Zeit vor dem Fernseher saßen, entschieden sich am Sonntag für den Fußball: Der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum auf 64,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Wert mit 71,0 Prozent sogar noch höher aus. In der Spitze saßen nach ARD-Angaben sogar fast 22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher.

Damit war es die höchste Reichweite, die je für ein Frauen-Fußballspiel von der AGF gemessen wurde, der bisherige Rekord rührt von der WM 2011 her, die damals in Deutschland stattfand und dadurch auf deutlich mehr Interesse stieß als alle anderen Wettbewerbe davor und danach. Damals schied Deutschland schon im Viertelfinale aus, was knapp 17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt hatten. Zum Vergleich: Als die Deutschen zuletzt 2013 Europameisterinnen wurden, saßen etwas weniger als neun Millionen Personen vor dem Bildschirm.

Generell wurde mit der Übertragung am Sonntag die höchste TV-Reichweite seit fast einem Jahr erzielt. Mehr Zuschauerinnen und Zuschauer konnte zuletzt das EM-Finale der Männer zwischen Italien und England vor den Fernseher locken, das am 11. Juli 2021 20,9 Millionen Personen verfolgt hatten.

Die Berichterstattung rund um das Spiel verfolgten im Schnitt übrigens 8,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 38,5 Prozent Marktanteil entsprach, die "Tagesschau", die diesmal erst um 21:11 Uhr auf Sendung ging, hatten noch 6,94 Millionen Menschen im Ersten verfolgt. Danach zeigte Das Erste dann noch die Zusammenfassung der DFB-Pokal-Spiele. 3,44 Millionen Leute verfolgten das ab 21:21 Uhr im Schnitt, die Marktanteile beliefen sich auf 15,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV