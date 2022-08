In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Hinter Check24 Travel, Amazon und McDonald's findet sich auch am Mittwoch im Reichweiten-Ranking wieder Smava weit oben. Dabei fällt auf: In den letzten Tagen laufen deutlich weniger Spots für die Kreditvermittler-App, die allerdings in Summe trotzdem eine höhere Reichweite erzielen als in den meisten Juli-Tagen. Hintergrund ist eine zum Monatswechsel geänderte Belegungs-Strategie: Waren vorher zahlreiche Spots im Pay-TV geschaltet, so verzichtet Smava darauf nun weitestgehend - sie waren günstig zu haben, trugen aber nur wenig zur Reichweite bei. Auch MTV und N24 Doku, Comedy Central oder TLC werden aktuell gar nicht mehr oder in deutlich geringerer Frequenz belegt. Stattdessen hat man zusätzlich zu anderen größeren Sendern nun auch Das Erste mit einbezogen, was trotz überschaubar vieler Spots für einen deutlichen Reichweitenbeitrag sorgt.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Neuer Spitzenreiter in Sachen Quantität ist stattdessen in diesen Tagen Lotto24, das auch am Mittwoch wieder über 300 Spots geschaltet hat - allerdings trotzdem nur auf eine sehr übersichtliche Reichweite von rund 23 XRP kam. Hier entfiel nun ein Großteil der Schaltungen aufs Pay-TV und kleine Sender wie N24 Doku und bild.