Für gewöhnlich setzte das ZDF am Freitagabend auf fiktionale Krimis, doch mit dem Start von "XY ungelöst" versucht es der Sender neuerdings um 21:15 Uhr mit True Crime - und fuhr damit zum Start durchaus erfolgreich. Gegen die starke Bundesliga-Konkurrenz waren für das neue Format mit Sven Voss im Schnitt 3,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer drin, der Marktanteil belief sich auf 13,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam "XY gelöst" auf 6,9 Prozent.

Noch etwas stärker war im Vorfeld jedoch "Der Staatsanwalt" unterwegs, der mit 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern beim Gesamtpublikum sogar auf 17,7 Prozent Marktanteil kam und sich damit als stärkster Fußball-Verfolger durchsetzte. Die ARD-Reihe "Zimmer mit Stall" konnte hier nicht mithalten und brachte es mit 2,63 Millionen Menschen nur auf 11,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum brachte es der Film sogar auf lediglich 4,1 Prozent.

In der Zielgruppe war dagegen RTL abseits der Bundesliga noch am erfolgreichsten: Dort brachte es die "Ultimative Chartshow", die nach mehreren Late-Night-Ausgaben diesmal wieder um 20:15 Uhr lief, auf ordentliche 11,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt konnten sich jedoch nur 1,28 Millionen Personen für die Sommerparty-Hits begeistern. Erstaunlich schwach sah es am Vorabend für die 4000. Folge von "Alles was zählt" aus, die nicht über einen Marktanteil von 10,6 Prozent hinauskam.

ProSieben konnte von solchen Werten in der Primetime jedoch nur träumen: Dort geriet "Der unglaubliche Hulk" mit nur 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 5,4 Prozent in der Zielgruppe völlig unter die Räder. Aber auch RTLzwei konnte mit der Komödie "Nachts im Museum" nichts reißen und blieb sogar bei gerade mal 3,0 Prozent hängen. Später am Abend machten "The Nice Guys" ihre Sache mit 3,7 Prozent kaum besser.

Mies lief es zudem für die US-Krimiserien bei Vox und Kabel Eins: Während die beiden "Magnum P.I."-Folgen bei Vox mit Werten von 2,8 und 3,2 Prozent versagten, startete "Navy CIS" bei Kabel Eins sogar mit nur 2,2 Prozent in den Abend. Später konnte das von "Whiskey Cavalier" mit desaströsen 1,8 Prozent noch unterboten werden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV