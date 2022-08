am 06.08.2022 - 11:24 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone am ehesten jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

Die Fußball-Bundesliga ist am Freitag sehr erfolgreich in die neue Saison gestartet und hat Sat.1 in der Primetime durchweg zum Spitzenplatz verholfen. Das klare Ergebnis zugunsten des FC Bayern dürfte allerdings eine noch größere Reichweite verhindert haben.

Die AdScanner-Daten zeigen, dass Sat.1 innerhalb der zweiten Halbzeit kaum noch Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen konnte - kein Wunder, führten die Bayern doch bis zur Pause bereits mit 5:0 gegen Eintracht Frankfurt. Da fehlte es wohl schlicht an einem Spannungsmoment. Aus der Verlaufskurve der Vodafone-Haushalte geht zudem hervor, dass nach etwas mehr als einer halben Stunde die Reichweite leicht rückläufig war. Nach dem vierten Bayern-Tor entschieden sich einige Fans wohl lieber fürs Umschalten.

Ab 21:15 Uhr kamen auf einen Schlag allerdings noch einmal auffällig viele Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Zurückzuführen ist das auf das Ende der ZDF-Serie "Der Staatsanwalt", das aber auch die ARD-Reihe "Zimmer mit Stall" mit steigenden Zahlen zu spüren bekam.

