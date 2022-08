Im Windschatten von "Wer wird Millionär?" steigerte sich die neue RTL-Show "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" in der vergangenen Woche auf mehr als 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - ein schöner Erfolg für den Sender. Doch nun zeigt sich, dass das Format ohne die Schützenhilfe durch Günther Jauch mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Am Dienstag war die Show erstmals nicht nach "WWM" zu sehen und erreichte prompt so wenige Menschen wie noch nie.

Mit gerade mal noch 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauern verfehlte "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" erstmals die Millionen-Marke - und das sogar deutlich. Im Vergleich zum Montag kamen der von Hans Sigl präsentierten Sendung 400.000 Quiz-Fans abhanden, der Marktanteil lag bei nur 6,8 Prozent. Immerhin: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 8,7 Prozent sogar leicht über dem überraschend schwachen Montags-Wert.

Zuschauer-Trend: Der unfassbar schlauste Mensch der Welt Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Tatsächlich fehlte es wohl nicht zuletzt an Rückenwind: Schon "Pocher und Papa auf Reisen" tat sich um 20:15 Uhr mit nur 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gegen "Wer stiehlt mir die Show?" recht schwer. Danach kamen "RTL Direkt" und ein "Spiegel TV Spezial" über die Hells Angels sogar nicht über Werte von 8,4 und 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Gute Nachrichten kommen für RTL dagegen vom Vorabend, wo "Alles was zählt" nach dem schwachen Wochenstart mit weniger als zehn Prozent Marktanteil nun wieder stolze 15,5 Prozent in der Zielgruppe einfuhr. Das war der beste Wert seit Anfang Juni. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steigerte sich danach sogar auf 17,3 Prozent und erreichte insgesamt 2,09 Millionen Menschen. Meistgesehene RTL-Sendung des Tages aber waren die Nachrichten, die um 18:46 Uhr von 2,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschaltet wurden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV