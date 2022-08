Mit 7,1 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe hat sich Sat.1 am Mittwoch, einem Tag, an dem Mitbewerber RTL die Primetime mit Live-Fußball dominierte, halbwegs ordentlich aus der Affäre gezogen. Das lag nicht zuletzt an einem fast schon überraschend starken Abschneiden der Primetime-Show "Paar Love" mit Ralf Schmitz. Diese steigerte sich nämlich auf 1,09 Millionen Zusehende (gemessen an den jeweils vorläufigen Daten der Staffelbestwert) sowie auf 9,1 Prozent Marktanteil bei den Jungen. Das ist ein Plus von 1,7 Prozentpunkten gegenüber dem Mittwoch zuvor.

Abseits dessen offenbart Sat.1 aber weiterhin viel zu viele Baustellen. Die neue 19-Uhr-Kochshow "Doppelt kocht besser" floppte mit nur drei Prozent. Das ist auch deshalb bitter, weil Spartensender Nitro mit "Hör mal wer da hämmert"-Re-Runs ab 19:15 Uhr auf 2,9 und 3,3 Prozent kam. "K 11" blieb zuvor im Sat.1-Programm bei weniger als vier Prozent. Auf eben solche vier Prozent kam auch "Lenßen übernimmt" um 17 Uhr. So waren es nur die Blaulicht-Formate am Nachmittag mit um die neun Prozent und natürlich das "Frühstücksfernsehen" (18,1%), die funktionierten. Schwer tat sich nämlich auch die neue Comedy "Schloss Goldbach", die ab 23 Uhr nur sechs Prozent in der Zielgruppe generierte.



ProSieben punktete derweil am Vorabend. So holte die spätere "Simpsons"-Wiederholung starke 13,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Galileo" lieferte mit 9,6 Prozent ein sehr solides Ergebnis ab. Um 20:15 Uhr hatte der Film "Spy – Susan Cooper Undercover" Probleme; mehr als 7,3 Prozent waren im Duell mit Live-Fußball nicht drin. Besser lief es ab 22:40 Uhr, nicht mehr gegen Live-Fußball, dann für "Central Intelligence". Hier wurden 10,8 Prozent gemessen.

Passabel performte Kabel Eins an diesem Abend: "Safe House" sicherte sich 5,4 Prozent und bewegte sich über die volle Distanz somit auf Augenhöhe mit RTLzwei, wo ein "Wollnys"-Doppelpack zunächst auf 6,1 und dann auf 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Zumindest im Gesamtmarkt recht gefragt waren alte "Navy CIS: New Orleans"-Episoden bei Sat.1 Gold mit um die 500.000 Zusehenden. Sie riefen deutlich mehr Interesse hervor als alte "Without a Trace"-Folgen bei Super RTL mit Werten zwischen 230.000 und 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV