Mit rund siebeneinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die Folge "Verhängnisvolle Rache" des "Erzgebirgskrimis" im ZDF im vergangenen Februar ein voller Erfolg und stand – mit Blick auf die Reichweiten – anderen starken Samstagsreihen in nichts nach. An diesem Samstag folgte nun eine weitere Erstausstrahlung der Reihe, doch die musste mit viel weniger Publikum Vorlieb nehmen. Wohl wegen der warmen Temperaturen und der Ferienzeit sank die Reichweite ab 20:15 Uhr auf noch 4,73 Millionen. Der Tagessieg war dem 90-Minüter dennoch sicher, ebenso auch starke Quoten. 24,4 Prozent der Fernsehsenden waren beim "Erzgebirgskrimi" mit dem Titel "Tödliche Abrechnung" am Start. Das war nur rund ein Prozentpunkt weniger als im Februar. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Erstausstrahlung am Samstag gute 8,4 Prozent, landete somit aber hinter RTL, Das Erste und ProSieben.

Im Ersten gab es zur besten Sendezeit ein primetimefüllendes Special von "Gefragt – gejagt" zu sehen, das sich im Schnitt 3,27 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. 17,8 Prozent Marktanteil wurden insgesamt erzielt, 13,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auf ähnliche Marktanteile gelangte RTL mit der Ausstrahlung von "Mario Barth live"; das rund zweistündige Bühnenprogramm bescherte dem Kölner Sender im Schnitt 13,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. 1,41 Millionen Menschen schauten zu.

Nach 22:20 Uhr folgte ein "Frei Schnauze"-Doppelpack, der aber mehr und mehr Quotenprobleme offenbarte. 10,2 und 7,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen wurden gemessen. Die vergleichsweise frühe Startzeit bescherte der frühen Folge mit 0,85 Millionen aber einen Reichweitenbestwert. "Take Me Out" fiel ab 0:25 Uhr schließlich sogar unter die 6-Prozent-Marke.

Gut verlief indes der Abend für ProSieben. Ein weiteres Best-of von "Joko und Klaas gegen ProSieben" funktionierte ebenso wie eine "Wer stiehlt mir die Show?"-Wiederholung ab 23:30 Uhr. Bei den klassisch Umworbenen wurden 9,5 und 9,8 Prozent Marktanteil ermittelt. Kleine Brötchen backte Sat.1 mit der Filmausstrahlung von "Sieben Minuten nach Mitternacht", die nicht über schmale 6,3 Prozent hinaus kam.

