Die neue Datingshow mit Evelyn Burdecki hat das Sat.1-Publikum offenkundig nicht nachhaltig überzeugen können. Nachdem "Topf sucht Burdecki" vor einer Woche noch mit ordentlichen 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet war, folgte mit der zweiten Folge der Quoten-Einbruch. Lediglich 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren wollten die Sendung am Sonntag ab 17:50 Uhr sehen, sodass der Marktanteil auf miese 3,9 Prozent zurückging.

Insgesamt waren nur 520.000 Menschen dabei - fast 200.000 weniger als noch vor einer Woche. So gesehen kann man in Unterföhring schon zufrieden sein, dass die "Sat.1 Nachrichten" im weiteren Verlauf noch recht gute 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichneten. Einen Rückschlag gab's zudem für den Sonntags-Ableger des "Sat.1-Frühstücksfernsehens". War vor einer Woche noch ein zweistelliger Marktanteil drin, so erreichte das Magazin diesmal ab 9 Uhr nur 6,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt dabei - fast doppelt so viele wie danach bei der Wiederholung von "Paar Love".

Am Vorabend war derweil Kabel Eins in der Zielgruppe zeitweise gefragter als Sat.1: Dort startete die neue Dokusoap "Die Poolbauer - jetzt wird's nass" mit soliden 4,6 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. In der Primetime überzeugten "Yes, we camp!" und "Abenteuer Leben" schließlich mit Werten von 5,1 und 5,4 Prozent. Bis in den Nachmittag hinein konnte Kabel Eins mit seinen Eigenproduktionen dagegen nichts reißen: Über Stunden hinweg verbuchten Wiederholungen von "Mein Lokal, Dein Lokal" nicht mal zwei Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Aber auch Vox kämpfte mit Problemen: Dort markierte "Criminal Intent" nach 15 Uhr mit nur 1,4 Prozent Marktanteil den Tiefpunkt, von dem sich "Biete Rostlaube, suche Traumauto" im Anschluss nur schwer erholte. Mehr als ein Marktanteil von 2,7 Prozent war für das Format nicht drin. Erst mit den "Beet-Brüdern" lief es später wieder besser - auf gute 7,3 Prozent Marktanteil kam die Dokusoap. 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei, ehe sich "Grill den Henssler" in der Primetime noch auf durchschnittlich 1,42 Millionen steigerte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV