In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Von Montag bis Samstag lag in der vergangenen Woche stets Check24 Travel im TV-Werbereichweiten-Ranking von AdScanner vorn - am Sonntag reichte es nun hingegen nur für Rang 2. Stattdessen kam Parship bis ganz nach vorne. Die Datingplattform wird traditionell am Wochenende deutlich stärker beworben als unter der Woche, so viele Spots wie am vergangenen Sonntag gab's in diesem Jahr aber noch nie: Gleich 460 Mal lief einer der fünf verschiedenen und je nur wenige Sekunden langen "Let's date happy"-Spots für das Angebot.

Das könnte auch auf eine sonst etwas maue Werbeauslastung bei ProSiebenSat.1 hindeuten - denn die ParshipMeet Group ist eine Tochter des TV-Konzerns, dementsprechend wurde ein beträchtlicher Teil der Spots auch bei dieser Sendergruppe geschaltet, daneben aber auch kleinere Sender wie von Discovery, Paramount oder Springer. Völlig außen vor war hingegen der große Seven.One-Konkurrent, also die von der AdAlliance vermarkteten RTL-Sender. Doch weil eben auch die großen Seven.One-Sender häufig belegt wurden, reichte es letztlich für eine Brutto-Reichweite von 113,2 XRP und damit den doppelten ersten Platz - sowohl im Ranking nach Reichweite wie auch nach Anzahl der Ausstrahlungen.

© AdScanner

Blickt man aufs Ranking nach Ausstrahlungs-Anzahl, dann fällt zudem auf: Platz 3 ging ans gleiche Unternehmen, 276 Spots wurden nämlich für die Plattform ElitePartner geschaltet, die ebenfalls von ParshipMeet betrieben wird. Sowohl Anzahl als auch Reichweite blieben aber ein ganzes Stück hinter Parship zurück.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.