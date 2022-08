In der ersten Woche war die Welt für das neue RTL-Format "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt", das seither montags bis donnerstags am späten Abend zu sehen ist, noch in Ordnung: Weil im Vorfeld immer "Wer wird Millionär?" lief, das sich im Lauf der "3-Millionen-Woche" sukzessive steigerte, ging's auch für das von Hans Sigl moderierte Quiz Stück für Stück nach oben, bis am Donnerstag fast 17 Prozent Marktanteil zu Buche standen. Dass es ohne diese Vorlage deutlich schwerer werden würde, war aber auch klar - und tatsächlich gelang seither bei den Jüngeren kein einziges Mal mehr der Sprung in die Zweistelligkeit, beim Gesamtpublikum nur montags im "WWM"-Schlepptau.

Am Dienstag nun fiel "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" auf seinen bisherigen Tiefstwert: Nur noch 0,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein - das war mehr als eine Halbierung im Vergleich zum Vortag, als der "WWM"-Vorlauf für einen deutlichen Reichweiten-Schub gesorgt hatte. Die Dienstags- bis Donnerstags-Werte der Vorwoche wurden nur leicht unterboten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,9 Prozent erreicht - auch das war der bisherige Tiefstwert.

Marktanteils-Trend: Der unfassbar schlauste Mensch der Welt Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Schon zuvor hatte es für RTL am Dienstagabend nicht gut ausgesehen. Zwar holte ein "RTL aktuell Spezial" zur Dürre in Deutschland um 20:15 Uhr noch einen guten Marktanteil von 12,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bei insgesamt im Schnitt 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, danach schickte RTL dann aber nur eine alte Folge von "Undercover Boss" ins Rennen, die gegen die European Championships im Ersten und "Wer stiehlt mir die Show?" bei ProSieben erwartungsgemäß chancenlos blieb und nicht über 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. "RTL direkt" blieb um 22:30 Uhr bei 6,3 Prozent hängen und auch ein "Spiegel TV Spezial: Inside Hells Angels" war mit 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wenig gefragt.

Auch für Sat.1 lief es nicht gut: "Navy CIS: Hawaii" erreichte um 20:15 Uhr nur 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Navy CIS" und "Bull" danach nur noch zwischen 5,2 und 5,4 Prozent. Damit lag RTLzwei ab 21:15 Uhr auf Augenhöhe mit RTLzwei, wo "Hartz und Herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracke" solide 5,4 Prozent Marktanteil erzielte. Kabel Eins kann mit den erreichten 5,1 Prozent Marktanteil für "Der Patriot" ebenfalls zufrieden sein, während "Hot oder Schrott" bei Vox diesmal nicht über 4,7 Prozent Marktanteil bab 20:15 Uhr hinaus kam, eine weitere Folge ab 22:15 Uhr lag sogar bei nur 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Erst nach 23:18 Uhr ging's dann noch auf 7,5 Prozent nach oben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV