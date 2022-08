am 17.08.2022 - 09:42 Uhr

1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte ZDFneo am Dienstagabend mit der Wiederholung des Krimis "Nord Nord Mord: Clüver und der König von Sylt" um 20:15 Uhr. In der Primetime hatte auf den Privatsendern nur das kurze "RTL aktuell spezial" eine höhere Reichweite, die regulären Primetime-Sendungen lagen aus Reichweitensicht hingegen alle dahinter. Beim Gesamtpublikum erreichte ZDFneo damit 6,1 Prozent Marktanteil - allerdings waren nur rund 70.000 der 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer noch unter 50 Jahren alt, in der Altersgruppe 14-49 belief sich der Marktanteil daher nur auf 1,5 Prozent.

Wirklich überraschend kommt es daher auch nicht, dass die Zielgruppe der nachfolgenden Comedyserie "Vierwändeplus" nicht gerade deckungsgleich mit dem Krimi-Publikum zuvor war. Und so stürzte die Reichweite ab 21:45 Uhr massiv ab: Für die erste Folge wird noch eine durchschnittliche Reichweite von 0,35 Millionen ausgegeben - was aber davon beeinflusst ist, dass es einige Minuten gedauert haben dürfte, bis die Krimifans umgeschaltet hatten. Folge 2 ab 22:09 Uhr kam dann nämlich schon nur noch auf eine durchschnittliche Gesamt-Reichweite von 170.000 Personen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging auf zunächst 1,5 und dann 0,8 Prozent zurück, bei den 14- bis 49-Jährigen auf 0,6 Prozent. Zumindest bei der linearen Auswertung ist die Serie damit gefloppt, Daten zu den Online-Abrufen in der ZDF-Mediathek, für die Comedyserien wie diese vorrangig produziert werden, liegen bislang nicht vor.

Unterdessen hat nicht nur ZDFneo am Dienstagabend mit Krimi-Wiederholungen punkten können: Dass das WDR Fernsehen einen Tagesmarktatneil von 3,4 Prozent beim Gesamtpublikum erreichte und damit nur knapp hinter ProSieben und vor Kabel Eins und RTLzwei landete, ist darauf zurückzuführen, dass man kurzerhand drei "Tatorte" am Stück zeigte. Der "Tatort: Scheinwelten" kam ab 20:15 Uhr mit im Schnitt 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zsuchauern auf 5,0 Prozent Marktanteil. Nach einem "WDR aktuell" lief dann der "Tatort: Fakten, Fakten" vor 1,08 Millionen Krimi-Fans, die den Marktanteil noch auf 6,6 Prozent steigen ließen. Ab kurz vor Mitternacht blieben dann im Schnitt noch knapp 300.000 beim "Tatort: Grenzgänger" dran, was zu später Stunde 4,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV