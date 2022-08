Dass das ZDF Tagesmarktführer beim Gesamtpublikum ist, ist quasi der Standard - das war auch am Mittwoch nicht anders, als das ZDF mit 16,1 Prozent klar vor dem Ersten landete, das 12,3 Prozent erzielte. Doch auch bei dne 14- bis 49-Jährigen lag das ZDF diesmal mit einem Tageswert von 13,6 Prozent weit vor der Konkurrenz, RTL kam auf 9,8 Prozent, ProSieben belegte mit 7,3 Prozent den dritten Platz.

Zurückzuführen ist das natürlich auf die Sport-Übertragungen, mit denen das ZDF von 9:50 Uhr morgens bis 23:40 Uhr abends nur mit kurzen Nachrichten-Unterbrechungen sein gesamtes Programm bestritt. So interessierten sich schon am Nachmittag fast zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer etwa für die Übertragungen der Kletter- oder Tischtennnis-Wettbewerbe bei den European Championships. Die Marktanteile kletterten Tagsüber auf bis zu 19,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am Vorabend waren dann ab 18 Uhr im Schnitt 2,31 Millionen bei der Schwimm-EM mit dabei, was beim Gesamtpublikum 16,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen 15,0 Prozent Marktanteil entsprach. In der Primetime übernahmen dann wieder die Leichtathletinnen und -athleten das Feld. Zwischen 20:32 Uhr und 22:30 Uhr sahen im Schnitt 3,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was Marktanteilen von 17,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Am späten Abend sorgte dann auch noch Markus Lanz für einen gelungenen Abschluss: Seinem Talk folgten im Schnitt 1,79 Millionen Menschen vor dem Bildschirm, der Marktanteil belief sich auf 17,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

In der Primetime war Das Erste zumindest in Sachen Gesamt-Reichweite aber mit seinem Film "Am Ende der Lüge" nur knapp hinter dem ZDF. 3,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier im Schnitt gezählt, was 16,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 6,8 Prozent. Am Vorabend lag "Gefragt - Gejagt" mit 2,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei Marktanteilen von 16,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV