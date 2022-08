Nachdem "The Voice of Germany" am Donnerstag bereits schwächer gestartet ist als in all den Jahren zuvor, hat die zweite Folge der neuen Staffel einen Tag später sogar noch Verluste hinnehmen müssen. Eine Viertelmillion Menschen weniger schalteten am Freitag in Sat.1 ein - damit fiel "The Voice" schon kurz nach dem Start unter die Marke von zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Konkret verfolgten im Schnitt 1,93 Millionen die Sendung, was freilich trotzdem für gute 8,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte.

In der Zielgruppe sorgten 600.000 Personen schließlich für 12,4 Prozent Marktanteil. Die Auftaktshow hatte es am Abend zuvor bei ProSieben noch auf 14,0 Prozent gebracht - ein Erfolg war "The Voice of Germany" dennoch. Dass sich der einstige Show-Überflieger allerdings noch hinter "Lego Masters" einreihen musste, ist dann doch enttäuschend: Die RTL-Show lag mit 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren bei 13,3 Prozent Marktanteil und damit auf ähnlicher Flughöhe wie vor einer Woche. Allerdings wurde der Wert damals noch im Nachgang auf über 15 Prozent nach oben gewichtet.

Insgesamt fiel "Lego Masters" derweil auf ein neues Tief: Gerade mal noch 1,15 Millionen Menschen sahen die neue Folge der Show, sodass der Marktanteil hier nur 5,1 Prozent betrug. Das anschließend gezeigte Bühnenprogramm von Carolin Kebekus kam schließlich noch auf 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während in Sat.1 die Wiederholung von "Paar Love" auf 8,4 Prozent fiel. Wenig zu holen gab's indes für ProSieben, wo "Der Herr der Ringe - Die zwei Türme" ab 20:15 Uhr lediglich einen Marktanteil von 7,8 Prozent erreichte.

Die Tagesmarktführerschaft ging bei Jung und Alt übrigens an das ZDF, weil der öffentlich-rechtliche Sender erneut mit den European Championships abräumte. So auch zur besten Sendezeit: 4,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Live-Übertragung ab 20:42 Uhr und sorgten somit für 18,3 Prozent Marktanteil. Das reichte ebenso für den Tagessieg wie die 920.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil bei ähnlich tollen 18,2 Prozent - die Shows bei RTL und Sat.1 landeten somit klar dahinter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV