Seit dem Wechsel ins Erste hat sich "extra 3" zum schönen Erfolg für den Sender entwickelt - insbesondere beim jungen Publikum, wo mittlerweile regelmäßig zweistellige Marktanteile drin sind. So auch in dieser Woche, als die Satireshow am späten Donnerstagabend mit 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Doch auch die Wiederholungen beim Spartensender One sorgen schon seit einiger Zeit für spürbare Einschaltimpulse, wie sich am Tag danach einmal mehr zeigte.

Mit der Ausstrahlung von "extra 3" kam One ab 20:15 Uhr auf durchschnittlich 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den Jüngeren belief sich der Marktanteil damit auf jeweils 2,3 Prozent - ein Wert also, der deutlich über dem Senderschnitt liegt. Der Spielfilm "Zur Hölle mit den anderen" konnte dieses Niveau allerdings nicht halteen und fiel auf 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil, ebenso wie bei der anschließenden Zweitliga-"Sportschau", bei nur noch 0,4 Prozent.

Bei ZDFneo sorgten indes zwei Spielfilme für solide Quoten: So startete "Operation Mars" mit 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 1,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum in den Abend, ehe sich "Jarhead - Willkommen im Dreck" noch auf 2,1 Prozent steigerte. Meistgesehene Neo-Sendung des Tages war jedoch die Wiederholung von "Bares für Rares", die im Vorabend auf 750.000 Menschen kam. Zum Vergleich: Die Sat.1-Kochshow "Doppelt kocht besser" erreichte gerade mal 400.000 Personen - und damit übrigens so wenige wie noch nie.

Zufrieden kann man derweil beim Disney Channel sein, wo "Dornröschen" zur besten Sendezeit mit 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete und insgesamt 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer unterhielt. Auch "Aristocats" war später mit 2,3 Prozent noch stark. Disney lag damit zeitweise noch vor Kabel Eins, das insbesondere zu später Stunde arg schwächelte. Um 22:19 Uhr kam "Whiskey Cavalier" auf desaströse 1,1 Prozent Marktanteil. Besser lief es für RTLzwei, das mit den Filmen "Stirb langsam" und "Passwort: Swordfisch" auf Marktanteile von 4,5 und 6,1 Prozent kam. Vox erzielte mit "Goodbye Deutschland" mäßige 5,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV