Mit einer großen Show feierte RTL am Samstagabend das Jubiläum der legendären "Supernasen" - doch nur wenige ließen sich vor dem Fernseher auf die Feier mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk ein. Der Kölner Sender verpasste zur besten Sendezeit die Millionen-Marke und reihte sich somit noch hinter den im MDR und NDR ausgestrahlten Shows ein. Mehr als 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren für "40 Jahre Supernasen" nicht drin, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei nur 4,1 Prozent lag.

Etwas besser, aber ebenfalls keineswegs erfolgreich sah es in der Zielgruppe aus, wo mit 320.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren ein Marktanteil von 7,7 Prozent erzielt wurde. Immerhin: Die anschließende Doku "Mein Papa, die Supernase" konnte nahezu alle, die eingeschaltet hatten, bei der Stange halten - unterm Strich erreichte RTL dennoch nur 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Piratensender Powerplay V2.0" kam gegen Mitternacht auf ähnlich mäßige 8,8 Prozent.

Erst deutlich später zogen die Quoten an: Mit der Musikshow "Formel Eins" punktete RTL in der Nacht mit bis zu 15,8 Prozent Marktanteil - doch damit ließ sich der ansonsten weitgehend verkorkste Samstag für den Sender letztlich kaum noch retten. Mit einem Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent war RTL aber immer noch besser bedient als Sat.1, das sogar im Schnitt nur 4,2 Prozent schaffte, weil von Früh bis Spät überhaupt nichts zünden wollte. Tiefpunkt war die Wiederholung von Birgit Schrowanges "Unser Mallorca" mit nur 1,8 Prozent zur Mittagszeit.

Am Abend enttäuschte schließlich "Die Schöne und das Biest" mit 5,4 Prozent in der Zielgruppe. Ebenso schlecht lief es übrigens auch für ProSieben, wo "Star Trek Beyond" um 20:15 Uhr zu sehen war. Auch RTLzwei blieb mit Hollywood auf der Strecke und erzielte lediglich 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Vox machte seine Sache noch am besten und kam mit der Komödie "Wir kaufen einen Zoo" auf 7,3 Prozent sowie insgesamt 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV