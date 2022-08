Für RTL war der zurückliegende Sonntag ein Tag ohne echte Quotenhighlights, aber eben auch ein Tag ohne die richtig schmerzhaften Flops. Man darf sich jetzt aussuchen, ob das für den trudelnden Marktführer eher eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Tagsüber lieferten die Supernasen solide Quoten ab. Ab kurz vor acht Uhr morgens kam "Mein Papa, die Supernase" etwa auf rund siebeneinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, danach steigerten sich "Die Einsteiger" und "Piratensender Powerplay" auf rund neuneinhalb und zehn Prozent.

Auf diesem Niveau bewegte sich dann auch das weitere "Supernasen"-Programm. "RTL Aktuell", das sonst regelmäßig auf 15 Prozent oder mehr kommt, landete am Sonntag aber nur bei 10,8 Prozent, was zumindest die beste tagsüber ermittelte Quote bei den 14- bis 49-Jährigen war. Die Primetime bestückte RTL mit dem Film "Marvel's The Avengers", der auf 8,6 Prozent kam. 1,06 Millionen Menschen schalteten durchschnittlich ein. "Stern TV am Sonntag" begann diesmal später als gewöhnlich, um 23:04 Uhr ging es los. Das Magazin landete mit 8,9 Prozent im eher unscheinbaren Bereich. So schloss RTL den Sonntag mit durchschnittlich 8,6 Prozent Tagesmarktanteil bei den Umworbenen ab (das ZDF siegte mit 11,8%).

Vox folgte dahinter auf Platz drei und holte nicht zuletzt wegen starker Primetime 7,3 Prozent Tagesmarktanteil. Ein ab 20:15 Uhr gezeigtes "Grill den Henssler Sommer-Special" bescherte Vox 9,8 Prozent Marktanteil und somit den zweitbesten Wert dieses Sommers. Mit 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer holte die primetimefüllende Produktion die beste Reichweite der zurückliegenden Wochen.

Tagsüber kam Vox mit der Filmwiederholung von "Wir kaufen einen Zoo" auf etwa siebeneinhalb Prozent, "Auto Mobil" und "Die Beet-Brüder" schlossen sich mit 7,1 und 6,9 Prozent Marktanteil an. 4,1 sowie 4,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil sprangen für RTLzwei während der Ausstrahlungen von "Mein neuer Alter" und "Grip" am Sonntagvorabend heraus, der Primetime-Spielfilm "Rubbeldiekatz" war dann mit 3,6 Prozent nicht sonderlich gefragt. ProSieben sicherte sich ab 20:15 Uhr 7,6 Prozent mit "Fantasy Island", auf ähnliche 7,4 Prozent gelangte am späteren Abend noch "Operation: Overlord".

Tagsüber setzte ProSieben großflächig auf Joko und Klaas. "Joko & Klaas gegen ProSieben" lief ab 10:45 Uhr und holte mäßige 7,2 Prozent, ab 13:15 Uhr reichte es bei "Wer stiehlt mir die Show?" dann nur noch zu 5,4 Prozent. "taff weekend" blieb danach mit 5,8 Prozent ebenfalls klar unter Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV