Olli Schulz machte "Wer stiehlt mir die Show?" am Dienstagabend zu "Ollis Fernseh-Ferienlager" und ließ damit die Quoten des Formats auf einen neuen Staffel-Bestwert steigen. Nachdem in der Woche zuvor noch die Konkurrenz durch die European Championships auf die Quoten gedrückt hatten, schoss die Reichweite im Vergleich zur Vorwoche nun um mehr als 400.000 auf nun im Schnitt 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen legte von 16,3 auf 23,8 Prozent zu und lag damit aus Marktanteils-Sicht nur knapp unter Anke Engelkes ESC-Ausgabe Anfang des Jahres - wobei damals absolut gesehen schon jahreszeitlich bedingt deutlich mehr zugesehen hatten.

"Wer stiehlt mir die Show?" war damit beim jungen Publikum natürlich haushoher Marktführer am Dienstagabend, die zweitmeistgesehene 20:15-Uhr-Sendung beim jungen Publikum war die ARD-Serie "Die Kanzlei", die mit 8,3 Prozent Marktanteil aber bereits zwei Ligen tiefer spielte. RTL hatte ohnehin gar nicht erst versucht, "WSMDS" ernsthaft die Stirn zu bieten: Die Wiederholung einer "Undercover Boss"-Folge aus dem Januar war mit 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wohl noch vergleichsweise gut bedient. Nachdem "RTL direkt" nach diesem schwachen Vorlauf nicht über 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinausgekommen war, erzielte das "RTL Spezial: 60 Tage Frauenhass - Eine Reporterin bei den Taliban" am späteren Abend noch 7,7 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe.

Sat.1 sortierte sich mit "Navy CIS: Hawaii" mit 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch hinter Vox ein, wo "Hot oder Schrott" 6,6 Prozent Markanteil erzielte. Zwei alte Folgen von "Navy CIS" kamen in Sat.1 danach sogar nur auf 4,9 und 5,7 Prozent Marktanteil, ehe "Bull" sich spät am Abend noch auf zunächst 7,1 und nach Mitternacht dann 8,3 Prozent steigern konnte. Kabel Eins blieb mit 4,4 Prozent Marktanteil für "Die Akte Jane" unauffällig, bei RTLzwei schlug sich "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ordentlich. "Armes Deutschland" legte am späteren Abend auf 7,3 Prozent zu.

Apropos späterer Abend: Im Schlepptau von "Wer stiehlt mir die Show?" zeigt ProSieben derzeit die Serie "Check Check" mit Klaas Heufer-Umlauf. Mit 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die fünfte Folge der dritten Staffel den bislang besten Wert ihrer Geschichte - was aber freilich kaum mit eigener Stärker zu erklären ist als damit, dass es etwas dauerte, bis die Leute nach "WSMDS" ab- oder umschalteten. Von im Schnitt 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ging die Reichweite zu einer weiteren Folge ab kurz vor Mitternacht auf 270.000 zurück, der Zielgruppen-Marktanteil sank hier auf 10,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV