Die Zusammenarbeit von Birgit Schrowange und Sat.1 war in den zurückliegenden Monaten nicht von Erfolg geprägt. Nach dem vorzeitigen Aus von "Birgits starke Frauen" floppte zunächst die am Vorabend sendete Reihe "Wir sind viele" - und nun fiel auch noch "Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange" beim Publikum durch. Nachdem das Format in der Vorwoche zumindest noch an der Millionen-Marke kratzte, geriet die letzte Folge nun vollends unter die Räder. Gerade mal noch 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich am Donnerstag für "Unser Mallorca" begeistern, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum nur 2,6 Prozent betrug.

Besser lief es auch in der Zielgruppe nicht: Dort fiel die Sat.1-Sendung mit nur 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren auf dürftige 2,6 Prozent Marktanteil und damit ebenfalls auf ein neues Tief. Die "Akte" machte im Anschluss noch das Beste daraus und steigerte den Marktanteil auf 4,8 Prozent. Insgesamt erreichte das Magazin im Schnitt 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Absturz des Senders konnte dadurch aber kaum verhindert werden: Mit einem Tagesmarktanteil von 4,9 Prozent lag Sat.1 am Donnerstag nur auf dem siebten Rang in der Zielgruppe.

Marktanteils-Trend: Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Das miese Abschneiden ist aber nicht nur auf die Primetime zurückzuführen: Schon die beiden am Vorabend gezeigten "K11"-Folgen gingen mit Marktanteilen von 3,3 und 3,0 Prozent baden, anschließend floppte auch "Doppelt kocht besser" mit nur 2,8 Prozent. Gerade mal 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für die Kochshow. Aber auch am Nachmittag blieben die Marktanteile des Senders in der Zielgruppe tief einstellig. Immerhin: Vor allem "Richter und Sindera" holen ab 14:00 Uhr derzeit gute Gesamtwerte. Auch am Donnerstag kam die Ermittlerserie wieder auf über 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Doch nicht nur Sat.1 kämpfte am Donnerstag mit Problemen - auch für RTL lief es nicht rund. So enttäuschte das "Stern TV Spezial: Wie gesund ist Deutschland?" um 20:15 Uhr mit 1,04 Millionen Zuschauenden und 7,6 Prozent Marktanteil, ehe "RTL Direkt" und die Doku "Mythos Playboy" später nicht mal mehr sechs Prozent schafften. Für den größten RTL-Flop des Tages sorgte jedoch erneut "Chefkoch TV", das am Vormittag mit einem Marktanteil von nur 1,5 Prozent so schlecht lief wie noch nie. Umso erstaunlicher, dass "Punkt 12" danach mit 13,7 Prozent überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV