Kabel Eins schloss den Freitag mit gerade einmal 2,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ab. Somit ordnete sich das Vollprogramm sogar hinter ProSieben Maxx ein, das sich über 2,9 Prozent Tagesmarktanteil freuen darf. Der Blick auf die Quoten im Kabel Eins-Programm offenbart ganz offensichtlich recht viele Baustellen. Insbesondere ist es die Freitags-Primetime, die diesmal noch weniger Fahrt aufnahm als sonst. 2,8 und 2,3 Prozent Marktanteil sicherten sich Primetime-Wiederholungen von "Navy CIS", "Whiskey Cavalier" empfahl sich nach 22:15 Uhr eigentlich nicht mehr für eine weitere Ausstrahlung: Mehr als 1,8 Prozent waren nicht drin.

Auch tagsüber hatte Kabel Eins am Freitag massive Probleme. Fünf nach 11:20 Uhr gesendete Wiederholungen von "Navy CIS: L.A." holten extrem schwache Quoten. Erzielt wurden 0,4, 1,0, 1,7, 1,9 sowie 1,8 Prozent Marktanteil. Auch die 16-Uhr-Ausstrahlung von "The Mentalist" lief mit 2,2 Prozent viel zu schwach. Da half es dann auch nichts mehr, dass sich "Mein Lokal, dein Lokal" ab kurz vor 18 Uhr in einigermaßen guter Verfassung zeigte und rund fünfeinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zustande brachte.



RTLzwei jedenfalls war mittags deutlich stärker. Ab kurz vor elf schwang sich eine "Frauentausch"-Wiederholung auf starke 8,3 Prozent, im Anschluss liefen zwei "Die Reimanns"-Wiederholungen, wobei die stärkere der beiden auf über viereinhalb Prozent kam. Weiterhin ein Sorgenkind ist "SOS – Retter im Einsatz", das nach 17 Uhr bei RTLzwei nicht über 1,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus kam. Die Soaps "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" schlossen sich mit 3,1 sowie 4,5 Prozent an.

Marktanteils-Trend: Chefkoch TV - Lecker muss nicht teuer sein Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre



Viel zu wenig war darüber hinaus auch das, was "Punkt 8" am Freitag lieferte. Die letzte Stunde der RTL-Morgenshow kam nicht über 1,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil hinaus. Gerade einmal rund 20.000 Umworbene schauten zu, insgesamt waren es etwa 180.000. Besser liefen zuvor "Punkt 6" und "Punkt 7" – 8,7 und 4,5 Prozent Marktanteil wurden hier erzielt. Die morgendlichen "Punkt"-Sendungen zum Erfolg zu machen, das hat RTL bis dato also noch nicht erreicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV