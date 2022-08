Geglückter Einstand: Die erste von Esther Sedlaczek moderierte Folge des "Quizduells" holte am Freitag ab kurz vor 19 Uhr im Ersten im Schnitt 13,4 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt. Das war die beste Quote seit 2019. Und auch die ermittelten 2,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten eine klare Reichweiten-Steigerung gegenüber den Vorwochen. Zuletzt im April hatte die Quizsendung ein größeres Publikum. Ein Stück weit geholfen hat sicherlich auch Alexander Bommes, dessen "Gefragt – gejagt" sehr gefragt war. Ab 18 Uhr kam die Rateshow auf genau 17 Prozent Marktanteil insgesamt – das war der stärkste Wert der ganzen Woche. 2,41 Millionen Personen schauten zu.

Für die neue 14:10-Uhr-Sendung "Leichter leben", die in 15 Folgen getestet wird, ist die erste Sendewoche mit mäßigen Werten zu Ende gegangen. 0,57 Millionen Personen ab drei Jahren schauten zu, 6,9 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, knapp drei Prozent bei den Jüngeren. Zumindest mit Blick auf den Gesamtmarkt lässt sich sagen, dass "Leichter leben" gegenüber der eigentlich zu dieser Zeit gezeigten Daily "Rote Rosen" zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verloren hat.

Der Tagessieg am Freitag ging unterdessen wenig überraschend an den ZDF-Krimi "Der Staatsanwalt", für den sich im Schnitt 4,64 Millionen Menschen anschauten. 20,5 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 6,7 Prozent bei den Jüngeren. Weiterhin in der Erfolgsspur ist auch "XY gelöst" mit 15,4 Prozent – 3,53 Millionen Menschen nach 21:15 Uhr schauten zu. In der Zielgruppe funktionierte die True-Crime-Sendung mit etwas mehr als acht Prozent ziemlich gut.

Im Ersten erreichte der Freitags-Film "Käthe und ich – Papakind" derweil im Schnitt 2,65 Millionen Menschen. Die damit erzielte Quote lag bei halbwegs passablen 11,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen standen etwa fünfeinhalb Prozent zu Buche.

