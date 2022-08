Die Bundesliga-"Sportschau" im Ersten hat es schon seit Jahren mit Konkurrenz durch das parallel ebenfalls am Vorabend stattfindende "Topspiel der Woche" zu tun - auch wenn die Partien diese Bezeichnung teils nicht unbedingt verdienen. In dieser Woche zeigte Sky ab 18:30 Uhr nun die Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach - und lockte damit im Pay-TV mehr junges Publikum an als die gleichzeitig frei ausgestrahlte "Sportschau" im Ersten.

So verfolgten im Schnitt 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige das Remis der beiden Teams bei Sky, die "Sportschau" im Ersten erreichte ab 18:30 Uhr im Schnitt 0,50 Millionen 14- bis 49-jährige Fußball-Fans vor dem Bildschirm. Sky erreichte damit hervorragende 16,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die "Sportschau" sortierte sich mit 16,4 Prozent knapp dahinter ein.

In Sachen Gesamt-Reichweite war die "Sportschau" aber weit vorn, 3,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt - 360.000 weniger als in der vergangenen Woche. Dis Sky-Übertragung zählte 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit mehr als doppelt so viele wie eine Woche zuvor, als das Spiel zwischen Union Berlin und RB Leipzig übertragen worden war. Der "Sportschau"-Marktanteil lag bei 18,7 Prozent, Sky kam mit seiner Übertragung auf 6,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das "Aktuelle Sportstudio" im ZDF, das die Bilder des Vorabend-Spiels als erstes im Free-TV zeigte, hatten am späten Abend übrigens 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Das reichte für 14,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das Topspiel bei Sky war beim jungen Publikum übrigens die drittmeistgesehene TV-Sendung des Samstags überhaupt. Am Nachmittag hatte schon die Bundesliga-Konferenz Sky wie gewohnt zum Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen gemacht. Allein das Einzelspiel zwischen Hertha BSC und dem BVB sahen 260.000 Personen, der Marktanteil lag bei 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Rechnet man auch noch die Konferenz und die übrigen Einzelspiele dazu, dann lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 19,9 Prozent bei insgesamt rund 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Schnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV