Der Erfolg von "House of the Dragon" geht weiter. Auch in der Nacht auf Montag dieser Woche stellten sich etliche Serienfans den Wecker, um die zweite Episode parallel zur Weltpremiere in den USA auch in Deutschland zu sehen. Sky Atlantic zeigte diese wieder um drei Uhr. Gemessen wurden im Schnitt 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, also gut 100.000 weniger als bei der Premiere des Staffelauftakts eine Woche zuvor. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieben die Reichweiten aber unverändert. Wie schon sieben Tage eher erreichte auch die zweite Ausgabe der HBO-Serie rund 280.000 Fans. Somit war der nächtlichen Ausstrahlung auch diesmal wieder ein Platz unter den Top 25 des Tages sicher.

Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die gemessene Quote im Vergleich zur Vorwoche sogar klar an. Der Pay-Sender Sky Atlantic kam ab drei Uhr nachts auf 41,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Weitere rund 100.000 Personen verfolgten die Serie linear zudem auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr (je 0,4% Marktanteil). Etliche weitere dürften sie On Demand abgerufen haben.

Neben "House of the Dragon" hat auch eine weitere US-Serie einem Spartensender am Montag gute Werte beschert. Super RTL punktete zur Primetime mit mehreren "Bones"-Folgen. Gestartet mit rund dreieinhalb Prozent in der Zielgruppe, steigerte sich das Format kontinuierlich und holte nach 23:15 Uhr dann sogar 6,5 Prozent. Mit 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war die 21:15-Uhr-Folge die meistgesehene des Abends.

Sehr stabil ist indes "Star Trek: Discovery" bei Tele 5 unterwegs. Ab 20:15 Uhr kam eine weitere Folge der Serie auf rund 440.000 Fans. Sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren wurden gute 1,8 Prozent Marktanteil gemessen. Auf 1,1 und erneut 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam danach ein "Raumschiff Enterprise"-Doppelpack.

