Seit einigen Jahren begleitet Vox mehrere Kinder beim Erwachsenwerden. In diesem Jahr stand ein Experiment an. Die Kids sind für vier Tage allein in ein Haus gezogen. Das Ergebnis war am Dienstag zur besten Sendezeit in der rund zwei Stunden langen Vox-Sendung "Wir werden groß! Endlich allein zu Haus!" zu sehen und interessierte 6,2 Prozent der umworbenen Fernsehenden. Insgesamt schalteten im Schnitt 0,58 Millionen Menschen ein. Das ist ein solides Ergebnis, das sich noch besser liest, wenn man bedenkt, dass Vox mit dem Format gegen die vorletzte Folge der laufenden "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel bei ProSieben antrat.

Wieder von Joko moderiert, kam der Unterhaltungs-Hit diesmal auf 20,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 1,01 Millionen Jüngere schalteten ein, insgesamt lag die Reichweite bei 1,53 Millionen. Von der starken Show profitierten auch die beiden letzten "Check Check"-Folgen, die sich ab halb zwölf und Mitternacht anschlossen: Sie bescherten ProSieben 13,3 und 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSieben siegte am Dienstag auch in Sachen Tagesmarktanteil – über zwölf Prozent wurden für den Sender ausgewiesen.

Geschichten aus Rostock, die RTLzwei ab 20:15 Uhr erzählte, waren für durchschnittlich 0,77 Millionen Menschen interessant. Die Sozialdoku "Hartz und herzlich" sicherte sich genau fünf Prozent bei den Werberelevanten, im Anschluss stiegen die Quoten bei "Armes Deutschland" auf 7,1 Prozent. Schwächstes Vollprogramm in der Zielgruppe war am Dienstag Kabel Eins. Der Primetime-Film "Cowboys & Aliens" musste mit 3,8 Prozent bei den Jungen Vorlieb nehmen; insgesamt aber lag er vor Vox und RTLzwei mit etwas mehr als 900.000 Zusehenden.

Sehr stark schnitt indes Nitro mit den Filmen "Stirb langsam 4.0" und "Stirb langsam: Jetzt erst recht" ab. 0,74 und 0,4 Millionen Menschen sahen die Action-Produktionen im Schnitt. Bei den Umworbenen reichte es für 4,7 und 5,2 Prozent Marktanteil. In Sachen Tagesmarktanteil zog Nitro daher bei den Umworbenen mit 3,6 Prozent sogar knapp an Kabel Eins vorbei.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV