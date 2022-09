Nachdem Pilawas Sat.1-Einstand "Quiz für dich" im Frühjahr recht ernüchternd lief, startete sein zweites Format "Zurück in die Schule" in der vergangenen Woche deutlich besser ein. Nachdem die erste Folge knapp unter 10 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte (und dank zeitversetzter Nutzung diese Marke nach der endgültigen Gewichtung sogar noch übersprang), sackte der Wert in Woche 2 bereits wieder auf 6,2 Prozent ab und lag damit ziemlich genau auf dem Niveau, das auch "Quiz für dich" im Schnitt erreicht hatte.

Von den 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die in der vergangenen Woche den Auftakt verfolgt hatten, waren diesmal nur noch 860.000 übrig - ein massiver Rückgang um knapp 44 Prozent. Bei RTL konnte "Take me out - XXL" hingegen im Vergleich zur Vorwoche seine Reichweite um 200.000 auf 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigern. Der Zielgruppen-Marktanteil war dort zwar ebenfalls rückläufig und sank von 13,4 auf 12,0 Prozent, das lag aber an der - wohl auch fußball-bedingt - insgesamt höheren TV-Nutzung als in der Vorwoche, die absolute Reichweite zog nämlich auch in der jungen Altersgruppe leicht an.

Dass die Sat.1-Show deutlicher verlor, könnte neben der Konkurrenz durch den DFB-Pokal im Ersten auch - insbesondere hinsichtlich der Gesamt-Reichweite - damit zusammenhängen, dass das ZDF mit seiner Show "Da kommst du nie drauf!" auch in einem zumindest halbwegs ähnlichen Fahrwasser unterwegs war. Die Quoten fielen dort aber ebenfalls allenfalls mittelmäßig aus: Im Schnitt sahen dort 2,97 Millionen Personen zu, was 12,2 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Da der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur 5,1 Prozent betrug, erklärt sich damit sicher nicht der ganze Absturz von "Zurück in die Schule".

Freuen dürfte man sich bei Sat.1 unterdessen, dass "Let the music play" am späten Abend im Anschluss an die Pilawa-Show den Marktanteil noch auf 7,9 Prozent und damit deutlich über den Senderschnitt steigen ließ. Noch deutlicher legte am späteren Abend aber RTL zu: "RTL direkt" konnte den Zielgruppen-Marktanteil von "Take me out XXL" mit 11,5 Prozent weitgehend halten, "Stern TV" lief im Anschluss mit 15,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zudem richtig gut. 1,15 Millionen Personen sahen im Schnitt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV