Es ist schon etwas ungewöhnlich, dass ein Free-TV-Sender die Eigenproduktion eines anderen Free-TV-Senders noch einmal wiederholt, und das sogar zur besten Sendezeit. Doch bei Vox war man wohl der Ansicht, dass die Ausstrahlung der Serie "Meiberger" bei Servus TV ohnehin nur wenige mitbekommen hatten und zeigte die ersten beiden Staffeln nun in den vergangenen Wochen noch einmal mittwochs ab 20:15 Uhr.

Im Schnitt erreichten die 16 Folgen dort nur einen Marktanteil von 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, zum Abschluss sah es in dieser Woche mit 3,2 und 2,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sogar noch schlechter aus. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn in Sachen Gesamt-Reichweite schnitt die Serie gar nicht so schlecht ab.

So zählte Vox am Dienstag um 20:15 Uhr ingesamt immerhin 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Gesamt-Marktanteil von 4,6 Prozent entsprach - deutlich mehr also als in der jüngeren Altersgruppe. Auch wenn die Reichweite zur zweiten Folge - wohl auch Fußball-bedingt - auf 0,95 Millionen zurückging, kann Vox mit den erreichten 4,0 Prozent hier sicher gut leben. Die Auftakt-Folge der ersten Staffel war mit 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Juli sogar die meistgesehene Vox-Sendung des ganzen Monats gewesen.

Bei den Jüngeren sortierte sich Vox am Dienstagabend aber noch deutlich hinter RTLzwei und Kabel Eins ein. "Die Wollnys" kamen bei RTLzwei um 20:15 Uhr auf gute 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - dann wechselten aber wohl einige zum Fußball, Folge 2 kam jedenfalls nicht über 4,5 Prozent hinaus. Bei Kabel Eins erreichte der Film "Ender's Game" einen Zielgruppen-Marktanteil von 5,5 Prozent.

