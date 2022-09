"Rosenkranz statt Randale" steht ab sofort wieder bei Kabel Eins auf dem Programm: Die Reihe "Ab ins Kloster" verfrachtete in Staffel 4 diesmal ein paar eher "konsumorientierte" Teenager in ein Benediktinerinnen-Kloster in Namibia. Das interessierte am Donnerstagabend im Schnitt 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei starken 6,9 Prozent - und damit so hoch wie noch nie in der Geschichte des Formats.

Wermutstropfen dabei: Das nachfolgende "K1 Magazin" vermochte es diesmal nicht, das Publikum zu halten. Der Marktanteil sackte um 22:17 Uhr massiv auf nur noch 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab, 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen noch zu. Immerhin ließen "Die Poolbauer" am sehr späten Abend den Zielgruppen-Marktanteil aber nochmal auf 4,7 Prozent steigen.

Um 20:15 Uhr setzte sich Kabel Eins aber zunächst deutlich gegen RTLzwei durch, wo "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" solide 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Auch hier ging der Marktanteil am späteren Abend aber zurück, "Hart in Fahrt - Mein Leben auf der Autobahn" kam ab 22:17 Uhr nicht über 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, "Der Trödeltrupp" lag nach Mitternacht sogar bei nur 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei Vox fuhr man unterdessen recht gut damit, einmal mehr zwei Bond-Streifen zu zeigen: "James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug" erzielte dabei ab 20:15 Uhr einen ordentlichen Marktanteil von 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. "Der Spion der mich liebte" ließ den Marktanteil am späten Abend dann noch auf 8,7 Prozent steigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV