am 02.09.2022 - 09:35 Uhr

Ein Blick auf die Quoten-Top25 vom Donnerstag zeigt erstmal ein etwas überraschendes Bild - sie wird nämlich sehr deutlich vom ZDF dominiert. Das liegt allerdings auch daran, dass die AGF/GfK wohl wegen eines fehlenden Sendeprotokolls für Das Erste am Donnerstag noch keine Quoten ausgewiesen hat. Wer also den Tagessieg beim Gesamtpublikum erreichte, bleibt vorerst unklar. Der Film "Familie Bundschuh - Unter Verschluss" im ZDF erzielte aber zumindest recht gute Quoten.

So sahen im Schnitt 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was 16,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Im Vergleich zu den früheren Filmen der Reihe fiel die Reichweite aber erheblich geringer aus. So sahen zuletzt jeweils über sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu - allerdings liefen die letzten Filme auch im Dezember, wenn die TV-Nutzung generell deutlich höher ist.

Fest steht allerdings auch: Nicht nur die absolute Reichweite, auch die Marktanteile lagen zuletzt mit 19 bis 20 Prozent höher als diesmal. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb "Familie Bundschuh" mit 7,5 Prozent Marktanteil unter den Werten der letzten Jahre zurück, als jeweils über neun Prozent erzielt worden waren.

Am späteren Abend erreichte Maybrit Illner mit ihrem Talk im Schnitt noch 2,08 Millionen Menschen, was 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. 5,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Lanz ließ danach die Marktanteile noch auf starke 15,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen. Dass Lanz im Lauf der Sendung deutlich Marktanteil aufgebaut hat, zeigt auch, dass das "heute-journal update" im Anschluss sogar 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV