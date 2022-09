Nachdem "The Voice of Germany" am Donnerstagabend bei ProSieben mit über 15 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Staffel-Bestwert markiert hatte, musste Sat.1 am Freitagabend mit der Castingshow wieder einen merklich niedrigeren Wert hinnehmen. Zwar lag die Castingshow fraglos weit über dem Sat.1-Normalniveau, aber mit 11,3 Prozent Marktanteil aber eben vor allem in der Zielgruppe merklich unter den ProSieben-Werten.

Beim Gesamtpublikum war der Rückgang im Vergleich zum Vortag deutlich geringer ausgeprägt, mit im Schnitt über die Laufzeit der Sendung insgesamt 2,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fehlten im Vergleich zum Vortag trotzdem 120.000. Der Marktanteil belief sich auf 9,4 Prozent. RTL erreichte mit "Lego Masters" insgesamt deutlich weniger Menschen, die Gesamtreichweite belief sich hier auf 1,32 Millionen - lag bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem klar vorn. So sicherte sich die RTL-Show mit 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aus der jüngeren Altersgruppe den Zielgruppen-Tagessieg und einen starken Marktanteil von 14,6 Prozent.

Der Blick auf den weiteren Verlauf des Abends dürfte den Verantwortlichen in Köln dann hingegen schon weniger schmecken: Nach dem gelungenen Auftakt in der vergangenen Woche brach der Marktanteil der "Cindy aus Marzahn Show" um fast vier Prozentpunkte ein und lag mit 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf einem ziemlich mäßigen Niveau. Hier dürfte wohl auch die nun dank "heute-show Spezial" und "ZDF Magazin Royale" wieder deutlich stärkere ZDF-Konkurrenz ihre Spuren hinterlassen haben. Insgesamt sahen im Schnitt 910.000 Zsuchauerinnen und Zuschauer zu, etwa 100.000 weniger als beim Auftakt in der vergangenen Woche.

Sat.1 vermochte es ebenfalls nicht, sein Publikum am späteren Abend in ausreichendem Maße dran zu halten, sparte sich anders als RTL aber auch eine neue Produktion und wiederholte lediglich "Zurück in die Schule" vom Mittwoch. Mehr als 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit nicht zu holen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV