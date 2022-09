am 03.09.2022 - 09:23 Uhr

Sixx startete am Freitagabend sein neues Umstyling-Format "Cut it - Die Vorhair Nachhair Show", erreichte damit zum Auftakt aber noch eine recht überschaubares Publikum. Im Schnitt sahen ab 20:15 Uhr 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Folge, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 0,6 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,1 Prozent Marktanteil erzielt. Mit "Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty-Docs" hatte Sixx zuvor meist bessere Quoten von zuletzt häufig über zwei Prozent auf diesem Sendeplatz erzielen können. Das Format war ab 21:15 Uhr dann auch wieder zu sehen und ließ den Abend über die Marktanteile dann sukzessive steigen. Um 1 Uhr nachts waren sie dann bei hervorragenden 4,3 Prozent angekommen.

Schon zum Start in den Abend gut sah es hingegen für Kindersender-Konkurrenten Super RTL und Disney Channel aus, die sich beim jungen Publikum um 20:15 Uhr ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. "Die Croods" kamen bei Super RTL auf einen Marktanteil von 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, der Disney Channel erzielte mit der "Monster Uni" 3,2 Prozent. In Sachen Gesamt-Reichweite lag Super RTL mit 410.000 zu 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vorn.

Super RTL hatte damit auch insgesamt mit seinem Primetime-Film mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als RTLzwei, wo nur 370.000 Personen im Schnitt den Film "Gravity" sehen wollten. In der Zielgruppe sortierte sich RTLzwei mit nur 2,6 Prozent Marktanteil sowohl hinter Super RTL als auch hinter dem Disney Channel ein.

Für ProSieben lief's zwar deutlich besser, auch "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere" blieb mit 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber letztlich eher farblos. Bei Kabel Eins startete der "Navy CIS"-Abend zwar mit 3,8 Prozent Marktanteil schwach - doch die Marathon-Programmierung zahlte sich aus: Im Lauf des Abends zog der Marktanteil in der Zielgruppe Stück für Stück an und lag nach 23 Uhr schon bei über 7 Prozent. Damit zog Kabel Eins im Lauf der Zeit an Vox vorbei, wo "Goodbye Deutschland! Oksanas Welt" zunächst 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, ehe "James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug" nur 4,8 Prozent erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV