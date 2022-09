In geheime Welten eintauchen will Kabel Eins nun samstags – zum Auftakt präsentierte der Sender eine gut drei Stunden lange Dokumentation über den Europa Park in Rust. Und sicherte sich damit gute Quoten. Zwischen 20:15 und 23:25 Uhr kam die Episode auf 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ein direkt nachfolgender Quick Re-Run ließ die Quoten bis in die Nacht dann sogar auf 5,9 Prozent wachsen. 0,49 Millionen Menschen sahen die Erstausstrahlung, etwa die Hälfte die Wiederholung. Gegenüber den Vorwochen jedenfalls hat der Kabel-Eins-Samstagabend wesentlich besser abgeschnitten. "50 Jahre Ballermann" war eine Woche zuvor nur auf etwas mehr als drei Prozent gekommen. Auf diesem Niveau bewegte sich zuvor auch die US-Serie "Superman & Lois".

Mit "Die geheime Welt" kam Kabel Eins am Samstag nun auf Augenhöhe mit RTLzwei und Vox: Bei Vox gab es zur besten Sendezeit "Transporter – The Mission" zu sehen. 5,2 Prozent Marktanteil generierte der Action-Film bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Direkt zuvor, ab 19:10 Uhr, sicherte sich eine weitere Folge von "Der Hundeprofi – Rütters Team" 5,3 Prozent – hier waren die Werte früher deutlich besser. Bei RTLzwei lief ab 20:15 Uhr der 4,9 Prozent Marktanteil holende Streifen "Skyfire". Rund 730.000 Menschen schauten insgesamt zu, beim Vox-Film waren es 890.000.



Einen schönen Spielfilmerfolg feierte indes auch Super RTL. Der Kanal setzte zur besten Sendezeit auf "Werner – Das muss kesseln" und gelangte damit auf vergleichsweise gute 3,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt interessierten sich 0,27 Millionen Menschen im Schnitt für die Ausstrahlung. Mehrere Folgen von "Mr. Bean" kamen danach auf Werte zwischen 1,3 und etwas über zwei Prozent Marktanteil bei den kommerziell wichtigen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV