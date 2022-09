Einen passablen Start hingelegt hat am Samstag eine neue Eigenproduktion des Privatsenders Nitro. Ab 17:35 Uhr sicherten sich "Die Macher vom Rhein" bei den klassisch Umworbenen genau zwei Prozent Marktanteil. 0,16 Millionen Menschen schauten insgesamt zu. Somit lag die Sendung auf Augenhöhe mit ihrem Lead-In, dem "Miniatur Wunderland XXL". 1,6 und 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich danach ein Doppelpack des "A-Team".

Sixx punktete insbesondere am Vormittag, als "Die Super-Makler" teils mächtig aufdrehten. Ab 10:40 Uhr sendete Sixx gleich acht Folgen der Doku-Soap und erreichte damit bis zu 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Mittags um zwölf schauten etwa 270.000 Menschen ab drei Jahren zu. Auch die Sixx-Primetime war gefragt. "Fixer Upper" drehte insbesondere nach 21:10 Uhr auf und holte dort etwas mehr als drei Prozent bei den Jüngeren. Mit Blick auf die Tagesmarktanteile landeten Sixx und Nitro bei guten 2,4 sowie 2,3 Prozent (14-49).



Einen guten Tag erwischte auch RTL Up. Der Best-Ager-Sender gelangte auf zweieinhalb Prozent beim Gesamtpublikum und war somit erster Verfolger der Vollprogramme. Die hohen Quoten zu verdanken hatte der Kanal einmal mehr Wiederholungen von Gerichtsshows. 6,1 Prozent holte "Das Strafgericht" etwa ab kurz vor Mittag. Am frühen Morgen kratzte man sogar an zweistelligen Marktanteilen beim Gesamtpublikum. Mit 2,5 und 2,9 Prozent insgesamt waren nachmittags auch zwei "Columbo"-Folgen gefragt.

Ein deutscher Krimi punktete indes im ZDF. Ab 20:15 Uhr lief eine weitere "In Wahrheit"-Folge mit diesmal durchschnittlich 4,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern was zugleich die höchste am Samstag gemessene Reichweite war. Der 90-Minüter kam auf 22,2 Prozent Marktanteil insgesamt, bei den Jüngeren wurden passable 6,8 Prozent gemessen.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV