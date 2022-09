Dass "Undercover Boss" bei RTL seinen Zenit lange überschritten hat, ist keine neue Erkenntnis, inzwischen reicht es aber nicht mal mehr zu soliden Quoten. Nachdem schon von drei Folgen Anfang des Jahres zwei bei weniger als acht Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe landeten, sah es auch für die nun nachgeschobene vierte neue Folge in diesem Jahr nicht besser aus: Der Undercover-Einsatz des StarCar-Chefs holte am Dienstag nur 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Tiefstwert - wobei die meisten Folgen des Formats allerdings auch zu einer generell reichweitenstärkeren Zeit Anfang des Jahres zu sehen waren.

Auch im weiteren Verlauf des Abends konnte RTL nicht mehr zulegen, im Gegenteil: "RTL direkt", "Spiegel TV Spezial: Mieten, kaufen leiden" und das "RTL Nachtjournal" kamen allesamt nur auf Marktanteile knapp über sechseinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch RTL war mit den Problemen am Dienstagabend, der beim jüngeren Publikum von den ProSieben-Shows dominiert wurde, nicht alleine.

In Sat.1 startete "Navy CIS" zwar mit 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch ganz ok in den Abend, "Navy CIS: L.A." kam danach aber schon nur auf 5,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Bei Vox erzielte "Wir sind groß!" mäßige 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigne, ehe "Hot oder Schrott" auf 4,1 Prozent zurückfiel. Und auch "Hartz und Herzlich" bei RTLzwei hat schon bessere Abende gesehen und kam diesmal nicht über 4,3 Prozent Marktanteil hinaus.

Restlos zufrieden sein mit dem Dienstagabend dürfte man hingegen bei Kabel Eins. Der Film "Spiel ohne Regeln" erreichte 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Scary Movie" im Anschluss 6,5 Prozent. Dass der Sender mit einem Tagesmarktanteil von 4,5 Prozent trotzdem das kleinste der acht großen Vollprogramme blieb, hängt mit Problemen tagsüber zusammen. Die "Castle"-Wiederholungen, die großflächig die Daytime füllten, kamen zwischenzeitlich auf weniger als 3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und am Vorabend enttäuschte "Achtung Kontrolle" mit nur 2,5 Prozent. Zumindest ordentlich lief es dagegen für "Abenteuer Leben täglich" (4,9 Prozent) und "Mein Lokal, Dein Lokal" (4,5 Prozent).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV