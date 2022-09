In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Der beste externe TV-Werbekunde bleibt in diesen Tagen - zumindest wenn man nach den von AdScanner ermittelten Bruttoreichweiten geht - McDonald's. Spots für Chicken McNuggets flimmerten am Dienstag insgesamt 139 Mal über die Bildschirme und erreichten so eine Bruttoreichweite von 62,81 XRP. Wer sich von den Hühnchenteilen nicht auf den Geschmack bringen ließ, bekam dank Domino's aber vielleicht Lust auf Pizza.

Der Lieferdienst wirbt nicht dauerhaft, sondern in recht kurzen Wellen im TV, zuletzt Ende April/Anfang Mai. Seit Sonntag läuft nun eine neue Kampagne zur derzeitigen Preis-Aktion. Mit 92 Ausstrahlungen erreichte Domino's eine Bruttoreichweite von 53,0 XRP. Die Spots waren dabei durchaus großflächig über die Senderlandschaft gestreut, von den großen Sendern blieb neben den Öffentlich-Rechtlichen nur Sat.1 komplett außen vor. Die höchsten Reichweiten wurden laut AdScanner dabei auf RTL und RTLzwei erreicht.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Beim Ranking der meistausgestrahlten Spots gibt's unterdessen an der Spitze nur wenig Bewegung: Lotto24 bleibt mit 358 Spot-Ausstrahlung mit weitem Abstand vorne, erreichte aber trotzdem nur eine überschaubare Brutto-Reichweite von knapp 31 XRP. Die 210 Spots von RTL+, die teils auch in reichweitenstarken Werbeinseln auf den RTL-eigenen Sendern liefen, erreichten eine viermal so hohe Bruttoreichweite.