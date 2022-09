Am Mittwochabend sind die ProSieben-Eigenproduktionen "TV total" und "Zervakis & Opdenhövel" mit frischen Ausgaben ins Programm zurückgekehrt. Insbesondere das Journal hatte vor einigen Tagen wegen Dreharbeiten in einem Berliner Lokal für Schlagzeilen gesorgt – zu besseren Quoten hat der Wirbel aber nicht geführt. Gestartet um kurz vor halb zehn Uhr abends, kam die Sendung auf 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sie verblieb somit deutlich unter dem Senderschnitt, bewegte sich aber auf der Flughöhe, die man von "ZOL" schon direkt vor der Sommerpause kannte. Die Rückkehr aus dieser sahen am Mittwochabend im Schnitt 0,43 Millionen Personen.

Deutlich besser präsentierte sich ab 20:15 Uhr die Comedy-Sendung "TV total", die auf annähernd eine Million Zusehende kam. Die Produktion aus Köln punktete bei den Jüngeren mit 10,9 Prozent. Somit lag Sebastian Pufpaff auch vor Jörg Pilawa. Das von ihm moderierte "Zurück in die Schule" lief mit einer weiteren Ausgabe im Programm von Sat.1 – und die brachte immerhin einen kleinen Lichtblick mit sich. In der zweiten Woche war das Interesse an dem Format doch deutlich eingebrochen, nun besserten sich die Ergebnisse wieder.

Die Gesamtreichweite stieg um etwas mehr als 200.000 Zusehende auf nun 1,08 Millionen, in der kommerziell wichtigen Gruppe der 14- bis 49-Jährigen standen sieben Prozent zu Buche. Hier steigerte sich die Unterhaltungsshow um 0,8 Prozentpunkte (verglichen mit den auch in der Vorwoche vorläufigen Quoten).

Nicht funktioniert hat im Anschluss "Let the Music Play", das die Quoten auf viereinhalb Prozent in der Zielgruppe sinken ließ. Weiterhin sehr schwer tut sich indes auch das Vorabendprogramm des Senders. "Doppelt kocht besser!" landete bei schwachen viereinhalb Prozent bei den Umworbenen, "Lenßen übernimmt" schwankte mit vier Folgen nach 17 Uhr zwischen 3,3 und 4,5 Prozent und zog somit den Senderschnitt ebenfalls deutlich nach unten. Sat.1 kam daher am Mittwoch auf 6,4 Prozent bei den Jüngeren und lag in Sachen Tagesmarktanteil gleichauf mit Vox.

