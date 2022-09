Der Tod der Queen hat am Donnerstag auch viele Menschen in Deutschland bewegt. Das zeigt der Blick auf die TV-Quoten: So war die "Tagesschau" mit 6,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern alleine im Ersten die meistgesehene Sendung des Tages. Damit schalteten um 20:00 Uhr fast zweieinhalb Millionen Menschen mehr ein als am Tag zuvor, der Marktanteil lag bei 24,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sogar für 27,2 Prozent Marktanteil.

Ein Großteil des Publikums blieb schließlich für den "Brennpunkt" dran, der mit 6,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch 22,6 Prozent Marktanteil erzielte und beim jungen Publikum auf 20,3 Prozent kam. Die Dokumentation "Die Queen" von Rolf Seelmann-Eggebert zählte im weiteren Verlauf noch 5,24 Millionen Personen, sodass die Marktanteile mit 19,7 Prozent beziehungsweise 18,9 Prozent auch um 21:00 Uhr noch hoch blieben. Immerhin 1,28 Millionen Menschen verfolgten später am Abend zudem eine weitere Queen-Doku.

Für einen deutlichen Quotenanstieg sorgte derweil um 21:45 Uhr das "heute-journal" im ZDF, das von 4,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und 19,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum verzeichnete. Zum Vergleich: Die Komödie "Lehrer kann jeder!" hatte zuvor noch fast 800.000 Menschen weniger erreicht - hier lief es mit 3,79 Millionen Zuschauenden und 14,2 Prozent Marktanteil ebenfalls gut. Ab 22:19 Uhr hielt "Die Queen - Ein Leben für die Krone" dann noch 2,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim ZDF.

Kurz nach der Todesmeldung hatte das "ZDF spezial" bereits 3,06 Millionen Menschen erreicht - und lag damit noch vor der "Tagesschau extra", die bis 20 Uhr im Ersten lief und auf 2,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Hohe Quoten verzeichneten aber nicht nur ARD und ZDF, sondern auch RTL, wo sich Peter Kloeppel ab 20:15 Uhr mit einem "RTL aktuell Spezial" meldete, das von 3,16 Millionen Personen gesehen wurde. Während beim Gesamtpublikum ein Marktanteil von 11,8 Prozent drin war, erzielte die Sondersendung in der Zielgruppe sogar 15,8 Prozent.

Verglichen dazu fielen die Quoten von Sat.1 überschaubar aus, doch mit einem Marktanteil von 7,0 Prozent schlug sich das "Sat.1 Spezial" zur besten Sendezeit zumindest wacker. Insgesamt kam die Sondersendung bis 22:00 Uhr jedoch nicht über durchschnittlich 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Für die ab 22:00 Uhr gezeigte Doku "The Queen at 90" blieben schließlich noch 820.000 Menschen vor dem Fernseher und bescherten Sat.1 einen ordentlichen Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe.

Newssender: Starke Quoten für ntv

Stärkster Nachrichtensender war indes am Abend ntv: Dort kam die Sondersendung ab 19:30 Uhr auf durchschnittlich 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 2,8 Prozent in der Zielgruppe. Bei Welt wurden dagegen über den gesamten Abend hinweg nur 1,7 Prozent erzielt, insgesamt schalteten hier im Schnitt 210.000 Menschen ein. Kaum Interesse gab's dagegen an der Berichterstattung von Bild, wo der Marktanteil ab 20:25 Uhr sogar nicht messbar war. Eine Stunde zuvor hatten schon nur 40.000 Personen eingeschaltet und für 0,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gesorgt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV