In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Auf Platz 7 des Rankings finden sich die 96 Spots, die für den Nissan Juke Hybrid geschaltet wurden. Nissan hat in diesem Jahr schon einige Werbeflights im TV hinter sich, zuletzt war über den Sommer aber mehr als zweieinhalb Monate Sendepause. Erst am Mittwoch ging es wieder los. Interessant ist dabei, dass etwa drei Viertel der gesamten Bruttoreichweite von rund 50 XRP auf nur drei Sendern erzielt wurde. Allen voran mit großem Vorsprung auf Sat.1, gefolgt von RTLzwei und Kabel Eins. Ansonsten spielten noch DMAX und der Disney Channel eine nennenswerte Rolle, während beispielsweise RTL, Vox oder auch ProSieben völlig außen vor waren.

Bei Sat.1 war der Spot dabei quasi verstreut über den ganzen Tag immer wieder im Einsatz, schon während des "Frühstücksfernsehens", verstärkt aber auch tagsüber bei den Daytime-Formaten von "Richter und Sindera" über "Klinik am Südring" und "Lenßen übernimmt" bis "Doppelt kocht besser. Und auch am Abend, als eher ungeplant Dokus über die Queen zu sehen waren, war Nissan dabei. Ähnliches Bild bei RTLzwei, auch dort war man ganztägig immer wieder vertreten.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Keine großen Verschiebungen gab es unterdessen im Ranking der meistausgestrahlten Spots. Hier zieht Lotto24 als Heavy-Rotation-Meister weiter unbeirrt seine Kreise mit insgesamt 357 Spots an einem einzigen Tag. Wie gehabt waren aber kaum reichweitenstarke Ausstrahlungen darunter, wodurch die gesamte Brutto-Reichweite nur auf knapp über 30 XRP stieg.