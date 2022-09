am 10.09.2022 - 09:11 Uhr

Mit soliden Quoten ist die neue Staffel von "SchleFaZ" ins Programm von Tele 5 zurückgekehrt. Zum Auftakt zeigten Oliver Kalkofe und Peter Rütten den einstigen RTL-Film "Hai-Alarm auf Mallorca": Er sicherte sich ab 22:20 Uhr im Schnitt 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt wurden 0,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ermittelt. Zur Primetime hatten 0,4 Millionen Personen den Film "Adele und das Geheimnis des Pharaos" im Tele 5-Programm verfolgt. Der Sender erreichte damit 1,7 Prozent Marktanteil insgesamt sowie ein Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Sehr schwer tat sich auch an diesem Freitag RTLzwei: Der Spielfilm "Operation: 12 Strong" kam bei den Jüngeren nicht über 3,3 Prozent Marktanteil hinaus. Vergangene Woche hatte ein Streifen auf dem "Filmzeit"-Sendeplatz gar nur für etwa zweieinhalb Prozent gesorgt. Angesichts der Tatsache, dass am Freitagabend eigentlich rund fünf Prozent das normale Level sind, fallen die Ergebnisse derzeit sehr enttäuschend aus.

Auch Kabel Eins hatte zum Start in den Abend keinen leichten Stand. Insgesamt liefen dort vier Folgen der US-Krimiserie "Navy CIS", doch anfangs waren nicht mehr als 2,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil zu holen. Erst am späteren Abend drehte die Produktion quotentechnisch auf; nach 23:15 Uhr lag der Marktanteil dann mit sechs Prozent deutlich über dem Senderschnitt.

Recht gut lief der Abend indes für Vox: Dort sicherte sich "Goodbye Deutschland" zum Primetimestart schon ordentliche 6,2 Prozent bei den Jüngeren, am späteren Abend kam "James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag" 6,0 Prozent in der Zielgruppe. Die gemessenen Reichweiten lagen bei 0,79 und 0,51 Millionen.

