Hübsche Quoten hat Das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Krimizweiteiler "Lost in Fuseta" eingefahren: Ab 20:15 Uhr kam der erste Teil im Schnitt auf 4,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, weitere 90 Minuten, die um 21:45 Uhr anliefen, sicherten sich dann noch 3,71 Millionen Fans. 18,3 und 17,8 Prozent Marktanteil führten zur Marktführung bei allen Fernsehenden. Somit überholte Das Erste auch eine Live-Ausgabe des "Quiz-Champion" im ZDF. Die von Johannes B. Kerner moderierte Spielshow kam primetimefüllend auf 3,05 Millionen Zusehende und ebenfalls recht gute 13,8 Prozent.

Auch zwei andere Sender zeigten am Samstagabend Shows: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Denn sie wissen nicht, was passiert" bei RTL vorn. Die Sendung gelangte auf 13,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Die Gesamtreichweite belief sich auf 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Somit lag der Sender deutlich vor ProSieben, wo "10 Jahre Duell um die Welt – Joko und Klaas blicken zurück" insgesamt auf lediglich rund 650.000 Zuschauende kam. Die über vier Stunden lange Produktion war bei den Jüngeren aber gut nachgefragt. Sie generierte dort überdurchschnittlich gute 11,2 Prozent.



Für gute Werte sorgte – wie üblich – am Samstagvorabend auch die "Sportschau" im Ersten, die diesmal nicht nur das Remis des FC Bayern München zusammenfassen konnte, sondern auch das Spitzenspiel Leipzig gegen Dortmund. Mit 3,59 Millionen Zusehenden insgesamt kam die Sendung auf die höchste Reichweite der noch recht jungen Spielzeit. Mit 20,1 Prozent Marktanteil lag man aber knapp unter dem Ergebnis des Wochenendes zuvor – bei den 14- bis 49-Jährigen ging die Quote auf 16 Prozent zurück.

Die vergleichsweise attraktiven Ansetzungen am Samstagnachmittag halfen in erster Linie auch Sky: Konferenz und alle Einzelspiele, auch das extra vermarktete Topspiel um 15:30 Uhr aus der Münchner Allianz Arena, sicherten sich 25 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. 1,56 Millionen Menschen schauten zu. Das Bayern-Einzelspiel kam auf 0,37 Millionen Fans, Konferenzschaltung und die vier weiteren Partien kamen addiert auf knapp 1,2 Millionen. Gut lief für Sky auch das 18:30-Uhr-Spiel zwischen Schalke und Bochum, das 0,73 Millionen Menschen anschauten. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die gemessene Quote bei 8,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV