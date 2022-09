Die Zahl der Realityshows mit Promis hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen - da ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis beim Publikum eine Übersättigung eintritt. Mit einiger Ernüchterung dürfte man an diesem Montag nun in Köln auf die Quoten blicken: Nach dem starken Staffel-Start mit über 15 Prozent Marktanteil, der noch über dem Auftaktwert des Vorjahres lag, fiel "Das Sommerhaus der Stars" am Sonntagabend überraschend auf neue Allzeit-Tiefswerte.

Zwar ging die Gesamt-Reichweite nur leicht zurück, doch am deutlich härter umkämpften Sonntagabend reichten 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren eben für nur noch 10,0 Prozent Marktanteil. Auch insgesamt schalteten mit 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer so wenige ein wie noch nie. Unklar bleibt allerdings, wie viele Fans das "Sommerhaus" zum Streamingdienst RTL+ lockte, wo die aktuelle Folge schon einige Tage zuvor zum Abruf bereitgestellt wurde.

Klar ist jedenfalls, dass die mäßigen Quoten nicht alleine auf die starke Konkurrenz zurückzuführen sind, denn abgesehen vom "Tatort", der mit 7,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einmal mehr einsam an der Spitze lag, gab es am Sonntagabend keinen weiteren Überflieger. So blieb etwa die NFL bei ProSieben über weite Strecken des Abends einstellig - einzig das vierte Quarter des Spiels zwischen den New England Patriots und den Miami Dolphins kam auf 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zuvor bewegten sich die Werte zwischen 8,1 und 9,4 Prozent. Erfolgreicher war ProSieben dagegen mit dem zweiten NFL-Spiel des Abends, das nach Mitternacht bis zu 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte.

Auf ählicher Flughöhe wie ProSieben und RTL bewegte sich am Sonntagabend unterdessen Sat.1, wo der Spielfilm "Mission Impossible - Fallout" mit 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe klar über dem Senderschnitt lag und insgesamt 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte. Beim Gesamtpublikum ging dagegen das ZDF als größter "Tatort"-Verfolger hervor: Dort erreichte "Rosamunde Pilcher" im Schnitt 3,87 Millionen Menschen, das "heute-journal" steigerte sich danach sogar auf 4,71 Millionen sowie starke 19,3 Prozent Marktanteil.

