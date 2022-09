Am Sonntag feierte ein weiteres Hunde-Format mit Martin Rütter bei RTL einen erfolgreichen Einstand: Ab 16:43 Uhr verzeichnete "Die großen Hunde - mit Martin Rütter" durchschnittlich 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Während damit schon beim Gesamtpublikum gute 10,3 Prozent Marktanteil drin waren, reichte es in der Zielgruppe sogar für 14,3 Prozent. Eine Wiederholung des Rütter-Formats "Die Welpen kommen" hatte es zuvor hingegen nur auf 6,5 Prozent gebracht.

Der Erfolg der große Hunde beflügelte schließlich auch "RTL aktuell", das im Anschluss mit 19,6 Prozent Marktanteil den zweitbesten Wert der Woche verzeichnete. Insgesamt waren die Nachrichten mit 3,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,3 Prozent Marktanteil die meistgesehene RTL-Sendung des Sonntags. Bei "Exclusiv - Weekend" blieben im Anschluss noch 1,94 Millionen Menschen dran. In der Zielgruppe reichte es mit 10,6 Prozent erstmals seit über einem Monat wieder für einen zweistelligen Wert.

Einstellig blieb am späten Abend dagegen "Stern TV am Sonntag": Unspektakuläre 9,5 Prozent Marktanteil verzeichnete das Talkmagazin ab 22:30 Uhr, nachdem schon das "Sommerhaus der Stars" nur mäßige Quoten erzielte (DWDL.de berichtete). Insgesamt erreichte "Stern TV" ab 22:30 Uhr übrigens im Schnitt 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit ähnlich viele wie vor einer Woche, als die Sendung allerdings wegen der "100.000 Mark Show" noch eine Stunde später an den Start gegangen war.

Luft nach oben besteht zudem auch für das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag": Nachdem die Quoten zwischenzeitlich deutlich angestiegen waren, lief es in den vergangenen Wochen nicht mehr ganz so gut. Diesmal reichte es mit 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar für den schwächsten Wert seit Anfang Mai. Insgesamt lief es angesichts von 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,5 Prozent Marktanteil allerdings etwas besser.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV