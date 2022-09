In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

TUI hatte zuletzt Mitte Juni TV-Werbung geschaltet und sich dann während der Haupturlaubszeit des Jahres in eine Werbe-Sommerpause verabschiedet. Knapp drei Monate später und pünktlich zum Ende der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg will man nun mit einer neuen TV-Kampagne aber die Lust am Reisen gar nicht erst verebben lassen. Nach den Einschränkungen durch die Corona-Krise steht TUI aber wohl schon wieder vor ungewissen Zeiten, schließlich dürften die steigenden Energiekosten auch Druck aufs Reisebudget ausüben. Und so kommt es wohl auch nicht von ungefährt, dass man dem etwas längeren Spot unter dem Motto "Die Welt neu erleben" noch einen 9-sekündigen Nachklapp zur Seite gestellt hat, in dem explizit die rabattierten Last-Minute-Angebote angepriesen werden.

Mit 140 Spot-Ausstrahlungen kam TUI am Montag jedenfalls bis auf Rang 5 des Werbe-Bruttoreichweiten-Rankings von AdScanner nach vorne. Mehr als die Hälfte der Schaltungen entfielen zwar auf recht reichweitenarme Slots bei Pay-TV-Sendern, doch weil daneben auch die großen Privatsender RTL, Vox, ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins belegt wurden, kam trotzdem eine Brutto-Reichweite von rund 60 XRP zusammen - wie erwähnt allerdings durch jeweils zwei Spots im gleichen Werbeblock.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Auch im Ranking nach Spot-Ausstrahlungen findet sich mit Quooker ein Unternehmen, das erst vor kurzem zur TV-Werbung zurückgekehrt ist. Seit 1. September laufen nun wieder Quooker-Sptos, ansonsten war - mit einer kurzen Ausnahme Ende März, seit Ende Februar TV-Werbepause. Trotz der 161 Ausstrahlungen am Dienstag erreichte Quooker aber nur eine Brutto-Reichweite von knapp 18 XRP. Große Sender waren hier völlig ausgespart, viele Spots liefen im Pay-TV. Am meisten Reichweite wurde noch bei Welt und DMAX eingesammelt.