Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich am Dienstagabend zur besten Fernsehsendezeit mit einem Sieg über Griechenland für das Halbfinale der FIBA EuroBasket 2022 qualifiziert. Zu sehen war das Viertelfinale am Dienstag nicht nur kostenfrei und somit auch für Menschen ohne Abo bei MagentaSport, sondern auch im linearen Fernsehen bei RTL. Die Live-Übertragung zwischen 20:30 und kurz nach 22:30 Uhr sicherte sich dort die Marktführung bei den 14- bis 49-Jährigen mit für den ausstrahlenden Sender vor allem mit zunehmender Laufzeit überdurchschnittlichen Quoten.

Die ersten beiden Viertel kamen bei RTL auf 10,4 und 9,8 Prozent Marktanteil, nach der Halbzeit wurden 13,7 und 18,0 Prozent Marktanteil erzielt. Was für RTL also vor allem nach 21:30 Uhr ein Erfolg war, dürfte Freude bei allen Basketball-Funktionären auslösen. Ihre Sportart läuft sonst in der Nische, so hohe Quoten sind Ausnahme und Chance für die Zukunft zugleich. Das letzte Viertel des Spiels der Deutschen gegen Griechenland erreichte insgesamt 2,06 Millionen Zusehende, zuvor schwankten die Durchschnitts-Reichweiten zwischen 1,36 und 1,63 Millionen. Die Ergebnisse sind auch vor folgendem Hintergrund als Erfolg zu werten: Parallel übertrug Prime Video das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Bayern München und dem FC Barcelona, das sicherlich auch einige Sportbegeisterte angelockt haben dürfte. Für die Partie liegen aber wie meistens keine Reichweiten vor.



Schwerer tat sich RTL schließlich am späteren Dienstagabend. "RTL Direkt" startete diesmal erst um kurz vor 23 Uhr und generierte neun Prozent bei den Umworbenen, ein "Extra Spezial" rund um richtigen Schlaf kam im Anschluss mit nur 6,8 Prozent in der Zielgruppe schließlich nicht mehr gut an. An anderer Stelle lief es im RTL-Programm indes mehr als rund. Um elf Uhr holte "Barbara Salesch – Das Strafgericht" am Dienstag 14,4 Prozent Marktanteil und somit die beste Quote seit ihrer Rückkehr. 0,49 Millionen Menschen sahen am späten Vormittag zu.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,9 Prozent sicherte sich RTL in der Zielgruppe auch die Marktführung. Der Sender kam vor Sat.1 (7,1%) und Vox (6,9%) ins Ziel.

